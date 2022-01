MG: la Casa anglo-cinese pronta a svelare una compatta EV

L’offensiva elettrica di MG sembra davvero inarrestabile. Dopo il crossover compatto ZS EV, la station MG5 e il SUV Marvel R (qui la nostra prova), il risorto marchio britannico (ora di proprietà dei cinesi di SAIC Motor Corporation) si prepara a dare l’assalto al segmento B, con una nuova compatta full-electric. Le conferme arrivano direttamente dalla Cina, sui social hanno infatti cominciato a circolare foto spia della nuova hatchback a batterie (sotto il tweet del giornalista Greg Kable di Autocar), che con ogni probabilità sarà svelata in occasione del Salone dell’auto di Pechino 2022 in programma ad aprile. Stando alle prime indiscrezioni nuova MG sarà più corta di ZS EV (qui la nostra prova), con una lunghezza che si aggirerà intorno ai 4,3 metri.

Electric-powered MG hatchback prototype exposed in posts to Chinese social media channels. @MGmotor @Robbo032 pic.twitter.com/hosqlspbe0 — Greg Kable (@GregKable) January 10, 2022

VEDO NON VEDO Sebbene il progetto sia avvolto dal mistero, i media britannici suggeriscono che la nuova 2 volumi a batterie andrà a sostituire MG3 (seconda generazione), attualmente prodotta nello stabilimento di Nanjing e offerta in Asia e nel Regno Unito con motori benzina. Negli auspici nuova MG andrà a rivaleggiare direttamente con Opel Corsa-e, Peugeot e-208 e Renault Zoe (qui la nostra prova), con il debutto nel mercato britannico atteso per il 2023. Sebbene il prototipo sia sapientemente camuffato si riesce comunque a scorgere il frontale, scolpito e affusolato (ispirato a MG Cyberster?) e qualche dettaglio degli interni. In questo caso però, la risoluzione delle immagini lascia davvero molto a desiderare, si notano giusto i rivestimenti in pelle dei sedili e il volante con il nuovo logo MG.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/01/2022