Primo contatto

Dai motori a combustione interna ai propulsori a batterie. Ma pure viceversa. Per un brand come MG Motors che fa dell'elettrificazione una bandiera (e la cui massima espressione è oggi MG Marvel R), anche un prodotto che rispetto al resto della gamma va controcorrente. O meglio, segue in parallelo due percorsi. Nel 2020, MG ZS EV il SUV del ritorno del celebre marchio inglese (di proprietà del Gruppo cinese Saic) sui mercati occidentali. Ad autunno 2021, il precoce restyling ma anche la sorpresa dell'ingresso sulla scena di MG ZS a motore termico, e chissà che il pubblico non premi questa scelta, strana solo all'apparenza. Perché l'introduzione di una ZS a benzina, un prodotto dal rapporto qualità/prezzo davvero interessante, suona come una dichiarazione di sfida al principe dei SUV compatti. Esatto, proprio Dacia Duster. Il confronto ha senso, e non solo sui costi.

MG ZS, da novembre 2021 anche a benzina

1.5 VTI-TECH In formato endotermico, MG ZS in vendita con due differenti motorizzazioni. MG ZS 1.5 VTI-tech è mossa da un 4 cilindri benzina da 1,5 litri ad alimentazione atmosferica, potenza di 106 cv a 6.000 giri/min. e coppia massima di 141 Nm a 4.500 giri/min. Accelerazione 0-100 km/h in 10,9 secondi, velocità massima di 175 km/h. Trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce come unica opzione di trasmissione. Consumo combinato dichiarato (standard WLTP) di 6,6 l/100 km, emissioni CO2 di 149 g/km.

MG ZS 1.0 T-GDI, cambio manuale a 6 marce

1.0 T-GDI In alternativa, MG ZS 1.0 T-GDI si avvale di un 3 cilindri turbo benzina da 1 litro di cilindrata, 111 cv a 5.200 giri/min. e coppia massima di 160 Nm tra 1.800 e 4.700 giri/min. Sempre la sola trazione anteriore, ma due scelte per la trasmissione: manuale a 6 marce (0-100 km/h in 11,2 secondi) o automatica a 6 marce (0-100 km/h in 12,4 secondi), per una velocità massima che in entrambi i casi raggiunge i 180 km/h. Consumi medi di 6,6 l/100 km (149 g/km CO2) con cambio manuale, di 7,2 l/100 km (163 g/km CO2) con cambio automatico.

Come si evince anche dai freddi numeri, in formato ''not-electric'' MG ZS non è un SUV con ambizioni sportive. Sia in caso di motore 1.5, sia al volante della versione 1.0 turbo, l'accelerazione da fermi non è impressionante e le riprese dalle basse velocità impongono al cambio un superlavoro in scalata. Al netto di prestazioni modeste, il comfort di bordo è buono: alto è il grado di visibilità e più che dignitosi sono sia il grado di insonorizzazione, sia il filtraggio del fondo stradale da parte delle sospensioni. Che in curva, in ogni caso, non andranno troppo sollecitate: lo sterzo è piuttosto preciso, ma il rollio è sensibile.

MG ZS ''petrol'': sportiva no, comoda sì

COMFORT Serenità di bordo favorita anche da un layout della strumentazione moderno e intuitivo e - in caso di allestimento superiore - anche un equuipaggiamento completo. In allestimento Comfort, MG ZS provvista di sedile guidatore regolabile su 6 posizioni, gradevoli rivestimenti in tessuto ''pied de poule'', sottile display touchscreen centrale da 10,1 pollici compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto e con connettività Bluetooth, inoltre anche ingresso e avviamento keyless (solo il 1.0 turbo), sensori di parcheggio posteriori e impianto audio a 4 altoparlanti.

MG ZS, gli interni

LUXURY In allestimento top di gamma Luxury, della partita sono anche navigazione integrata (che durante il test drive è parsa un poco lenta nel funzionamento), telecamera di parcheggio a 360 gradi, quadro strumenti digitale, impianto audio a 6 altoparlanti con suono 3D, tetto panoramico (solo la 1.0 turbo con cambio manuale), infine sedili anteriori riscaldabili, sedile guida elettrico regolabile su 6 posizioni e rivestimenti in ecopelle con cuciture a contrasto.

LISTINO A ispirare una similitudine con Dacia Duster, oltre che le dimensioni stesse (MG ZS lunga 4 metri e 31, solo 3 cm più corta del SUV franco-rumeno), è proprio l'ordine di prezzi. MG ZS 1.5 VTI-tech di listino costa 14.600 euro in edizione Comfort e 15.950 euro in allestimento Luxury, mentre MG ZS 1.0 T-GDI è in vendita rispettivamente a 17.950 euro (Luxury cambio manuale), 18.950 euro (Luxury cambio automatico) e 19.100 euro (Comfort cambio automatico). Sei colorazioni disponibili (Arctic White, Black Pearl, Battersea Blue, Monument Silver, Hoxton Orange, Dynamic Red).

MG ZS già in vendita: 6 colori per gli esterni

PROMOZIONI MG ZS già in vendita anche in Italia da novembre 2021. Prezzo di lancio di ZS 1.5 VTI-tech di 13.950 euro. Con finanziamento, anticipo di 4.650 euro, 35 rate da 99 euro al mese, valore futuro garantito di 7.355 euro. La parola, ora, al mercato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2021