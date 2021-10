Novità auto

SUV urbani, station wagon, SUV in senso stretto, tutti quanti rigorosamente a propulsione elettrica. Per MG è un autunno caldo: insieme al reveal di MG5 Electric, prima wagon al mondo ad emissioni zero, insieme inoltre all'aggiornamento 2022 del crossover ZS EV, l'ex brand sportivo ora convertitosi alla mobilità sostenibile accende il semaforo verde anche al proprio sport utility ammiraglio. Nuovo MG Marvel R è ora ordinabile: tre equipaggiamenti progressivi, due step di potenza.

PRESENTIAMOCI Del più grande e elegante SUV della gamma MG, 4 metri e 70 di design moderno e un abitacolo che con il suo touchscreen centrale da 19,4 pollici per il sistema di connettività MG iSMART è destinato a catturare l'attenzione degli appassionati dell'hi-tech, già vi abbiamo elencato tutte le caratteristiche tecniche e stilistiche in occasione della world premiere, lo scorso giugno: clicca qui per un ripasso completo su MG Marvel R.

TRE PER UNO Ora MG diffonde anche specifiche di allestimento e motorizzazioni. Versioni Comfort e Luxury entrambe a trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 180 cv, coppia di 410 Nm di coppia e autonomia WLTP di 402 km grazie alle proprietà della batteria da 70 kWh di capacità. L’allestimento Performance aggiunge un motore elettrico all'asse anteriore e offre la trazione integrale permanente. Potenza di sistema e coppia di picco rispettivamente di 288 cv e 665 Nm, combinati con un'autonomia di 370 km. Tutte le versioni di Marvel R Electric sono provviste di serie di caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per ricarica in AC. La batteria è anche adatta alla ricarica in corrente continua (DC) fino a un massimo di 92 kW: rigenerazione batteria dal 5% all'80% in soli 43 minuti.

LA SORPRESA La dotazione standard comprende anche una pompa di calore che può riscaldare o raffreddare la batteria (e l'abitacolo) per garantire prestazioni di ricarica ottimali in tutte le circostanze, più l'innovativo sistema V2L (vehicle-to-load), dotazione che permette alla batteria stessa di fornire energia a un sistema elettrico esterno, per esempio una pompa ad aria, uno scooter elettrico, un computer portatile o anche un altro veicolo elettrico.

PREZZI Nuova MG Marvel R Electric disponibile negli MG Store dalla fine di ottobre 2021, prezzi a partire da 39.990 euro per la versione Comfort. Con 4.000 euro in più si sale al livello Luxury (43.990 euro). La versione più completa e potente, la Performance, è disponibile a partire da 47.990 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2021