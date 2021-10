Al sempre più complesso puzzle dell'elettrico, ancora manca una tessera chiave. È la station wagon. Manca, ma ancora per poco: dal 2022, a riempire il vuoto penserà nuova MG5 Electric, prima familiare in assoluto a sposare la filosofia zero emissioni. MG5 l'elettrica che mancava: la carrozzeria SW, ma anche un prezzo che non passerà per nulla inosservato (leggi fino in fondo). Riguarda, intanto, la diretta streaming della world premiere.

Ecologica, economica, spaziosa. Design semplice, ma anche moderno. Ultima espressione della strategia europea del Gruppo cinese SAIC attraverso lo storico marchio MG, nuova MG5 Electric si candida come risposta concreta a una domanda di auto elettriche accessibili, non solo cioè che appartengano alla fascia premium o sub-premium. Lo spazio di carico di 479 litri può essere ampliato fino a quasi 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti: l'architettura elettrica non comporta alcun sacrificio in termini volumetrici. Come i SUV Marvel R Electric e ZS EV, anche MG5 Electric sarà inoltre offerta di serie con sistema di connettività di bordo MG iSMART, app per smartphone inclusa.

VEDI ANCHE

Ruote anteriori azionate da un motore elettrico da 156 cv di potenza e 260 Nm di coppia, batteria da 61,1 kWh di energia e autonomia di 400 km (WLTP). In una fase successiva verrà offerta anche una versione con batteria da 50,3 kWh: autonomia inferiore (320 km), ma anche un prezzo di listino inferiore. Entrambe le versioni saranno comunque equipaggiate di sistema di ricarica rapida in corrente continua (AC) grazie al caricabatterie di bordo trifase da 11 kW.

MG5 Electric arriverà negli MG Brand Store nel primo trimestre del 2022, con una scelta tra due allestimenti: Comfort e Luxury. Prezzi, come si accennava, assai competitivi: a partire da 30.000 euro circa. Maggiori informazioni, inclusi i listini dettagliati, verranno diffusi in vista del lancio sul mercato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2021