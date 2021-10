Auto elettrica

È GIÀ TEMPO DI RINNOVARSI All’interno del piano di MG per il rinnovamento della gamma c’è spazio anche per la full-electric MG ZS EV. Il crossover compatto di MG si presenta con un look rinnovato, pensato per attirare ancor di più l’attenzione del pubblico europeo (qui la nostra prova su strada). ZS EV è un B-SUV a zero emissioni dall’aria giovanile, che con il suo prezzo conveniente - vedi ultimo paragrafo - punta dritto alla conquista di un segmento sempre più profittevole.

MG ZS EV 2022: il frontale

AUTONOMIA MAGGIORATA MG ZS EV 2022 cambia soprattutto al frontale: la griglia completamente chiusa manda in pensione la vecchia calandra a listelli, mentre al posteriore i designer sono intervenuti nella zona del paraurti. MG ZS EV sarà offerta in due diversi allestimenti (Comfort e Luxury) e due taglie di batteria. La Long Range da 70 kWh sarà disponibile sin dal lancio, con un'autonomia di 440 km (WLTP) - più di 170 km rispetto dell'attuale ZS EV da 44,5 kWh (263 km). In un secondo momento arriverà invece la Standard Range con batteria da 50,3 kWh e 320 km di autonomia (WLTP). Oltre ad accumulatori più capienti, MG ZS EV 2022 potrà anche ricaricarsi più velocemente: la versione Long Range è dotata infatti di un caricatore di bordo trifase da 11 kW. In questa maniera bastano circa 6 ore e 25 minuti per un pieno in corrente alternata alla massima potenza.

MG ZS EV 2022: interni

SEMPRE CONNESSI Inoltre, proprio come MG Marvel R Electric, ogni MG ZS EV è dotata del nuovo infotainment MG iSMART di ultima generazione, che permette di collegare lo smartphone tramite una semplice applicazione. Così facendo, sarà possibile gestire e monitorare diverse funzioni dell’auto direttamente da remoto. MG ZS EV 2022 arriverà negli MG Brand Store europei entro la fine di ottobre 2021, con un prezzo di partenza di 30.990 euro. La ZS EV Long Range con batteria maggiorata attacca invece a 34.990 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/10/2021