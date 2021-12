Nuova MG ZS EV è in concessionaria. Quanto costa, quali dotazioni

Il modello del rilancio del brand MG in Europa, l'auto il cui gradimento ha fatto sì che Geely proseguisse il piano di espansione della gamma in Occidente. Mostrata in anteprima a ottobre 2021 in veste rinnovata (nello stile, come nella tecnica), dalla seconda metà di dicembre 2021 MG ZS EV sbarca negli MG Store di tutta Italia. Una sola taglia di batterie (per ora), due allestimenti: ecco quanto costa il SUV elettrico compatto più ambizioso della sua categoria.

MG ZS EV 2022 è dunque inizialmente in vendita equipaggiata di una sola variante di batteria, la più capiente. La versione corrispondente si chiama Long Range ed è provvista di accumulatori da 70 kWh, per un grado di autonomia di 440 km (ciclo WLTP): un bel passo avanti, rispetto ai 263 km di precedente ZS EV con batterie da 44,5 kWh. In una fase successiva, l'auto sarà offerta anche in versione Standard Range con batteria da 50,3 kWh e 320 km di autonomia.

VEDI ANCHE

ENTRY LEVEL Come accennato, due livelli di allestimento: Comfort e Luxury. MG ZS EV Comfort già provvista di serie di climatizzatore con filtro PM2.5, sedili anteriori riscaldati, volante multifunzione rivestito in pelle, fari anteriori e posteriori a LED, sedile del conducente regolabile in 6 posizioni, sedili posteriori ripiegabili nella configurazione 40:60, ingresso senza chiave, specchi laterali regolabili e riscaldabili elettricamente, cerchi in lega da 17 pollici. Tra i sistemi di assistenza alla guida, raggruppati nel pacchetto MG Pilot non mancano Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning con frenata automatica di emergenza, Lane Keep Assistance e Traffic Jam Assistance. Lato tecnologia di bordo, ecco il sistema di connettività MG iSmart con touchscreen da 10,1 pollici, navigatore, Apple CarPlay, Android Auto, connessione Bluetooth, cinque porte USB e radio DAB+. Senza dimenticare che MG iSmart offre anche una connessione tramite app per smartphone, con la quale è possibile controllare varie funzioni a distanza.

TOP DI GAMMA Dal canto suo, l’allestimento Luxury combina tutte le caratteristiche della versione Comfort con equipaggiamenti aggiuntivi tra cui il sedile del guidatore regolabile elettricamente, tetto panoramico, telecamera di parcheggio a 360 gradi, rivestimenti in ecopelle, sei altoparlanti audio con effetto Sound 3D e ricarica wireless per il telefono. In termini di sicurezza, la Luxury aggiunge Blind Spot Monitoring e Rear Traffic Alert. Anche il sistema MG iSmart presenta funzioni aggiuntive: come le informazioni sul traffico in tempo reale con previsione di distanza, sincronizzazione del viaggio e dell'agenda, controllo vocale, previsioni meteo, musica in streaming Amazon Prime e aggiornamento del firmware over-the-air.

In assenza di incentivi, il listino di MG ZS EV Long Range (l'unica al momento disponibile) parte dai 37.990 euro della versione Comfort, con la top di gamma Luxury al prezzo di 39.490 euro, cioè 1.500 euro in più. Una volta sul mercato, ZS EV Standard Range costerà rispettivamente 33.490 euro (Comfort) e 34.990 euro (Luxury). Come su tutti i modelli MG, anche su ZS EV è offerta una garanzia standard di 7 anni/150.000 km che si applica all'intero veicolo, powertrain elettrico e pacco batterie compresi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/12/2021