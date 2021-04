PRIME IMMAGINI A pochi giorni dalla pubblicazione dei render in computer grafica della Cyberster, MG diffonde ora le prime immagini ufficiali della sua nuova sportiva full-electric. Questa spider a batterie dal look futuristico debutterà al prossimo Salone dell'Auto di Shanghai, in programma a fine aprile 2021. La Cyberster - sviluppata dal team MG Advanced Design Center di Londra - è una grintosa due posti che richiama la tradizione sportiva del marchio, con alcuni connotati stilistici che rievocano la MGB Roadster. L’indole racing e le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia si fondono con un cockpit interattivo con connettività 5G. Un concept manifesto per rilanciare un brand illustre rimasto per troppo tempo ai margini del panorama automobilistico.

SUPERCAR ELETTRICA Il powertrain di MG Cyberster le consentirà di percorrere fino a 800 km, con uno 0-100 km/h coperto in meno di 3 secondi. Queste performance di rilievo sono merito di un’aerodinamica estremamente curata, che si avvale di una griglia anteriore a mo’ di condotto per migliorare la gestione dei flussi. Sul frontale spiccano i classici fari MG tondi, abbinati a un design pulito e ben levigato, sottolineato dal pronunciato incavo sul cofano. Altri dettagli degni di nota sono la striscia LED “laser belt” lungo le fiancate e gli imponenti cerchi in lega leggera ''hacker blade''.

COCKPIT HI-TECH Gli interni in ''fibra digitale'' con layout ricercato inglobano il display principale orizzontale, abbinato a sua volta a un quadro strumenti ricurvo di grandi dimensioni. Lo schermo del guidatore dispone di tutte le informazioni principali del veicolo, proposte in uno stile moderno e minimalista. I sedili ''Zero Gravity'' con goffrature in pelle rossa si sposano con i colori dei pannelli porta e delle maniglie, che a loro volta richiamano la ''laser belt'' che scorre lungo i fianchi dell'auto.

SGUARDO AL FUTURO Carl Gotham, Direttore di SAIC Design Advanced London, cosi si esprime: ''MG Cyberster è una dichiarazione audace che guarda con forza al futuro. Una sportiva che attinge dal nostro passato, ma che sfrutta la nostra miglior tecnologia e design […] si tratta di un concept estremamente stimolante!''. Maggiori informazioni su Cyberster saranno rivelate quando il modello verrà presentato ufficialmente al Salone di Shanghai, in programma dal 21 al 28 aprile 2021. Nel caso il ritorno sulla scena di MG fosse di vostro interesse, vi consigliamo di leggere la prova del nuovo SUV elettrico MG ZS EV.