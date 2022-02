Compatta elettrica MG in arrivo: si chiama MG4? Il video teaser

Dalle indiscrezioni alle (semi) rivelazioni. Dai SUV, inoltre, alle auto a guida standard. Così, almeno, tutto lascia immaginare. La rapida espansione della gamma MG proseguirà nel corso del 2022. Che si chiami MG4 (nome non confermato) o in altro modo, il prossimo modello sarà una due volumi full electric. Proprio come trapelato dalle foto spia del mese scorso. Dal nuovo video teaser, a voi cosa sembra?

MINI ZS Con una lunghezza di circa 4 metri e 30, nuova MG4 (chiamamola così, almeno per comodità) si candiderebbe come competitor diretta di auto come Volkswagen ID.3, Citroen e-C4 e l'imminente Peugeot e-308. Nulla ancora si sa circa le specifiche tecniche, tuttavia le sue dimensioni si sovrappongono a quelle di MG ZS EV, quindi è possibile che MG4 sfrutti piattaforma, batteria e tecnologia del SUV elettrico del brand.

NEW DEAL Quanto allo stile: le minigonne laterali con grosso rivestimento in plastica nera suggeriscono come MG 4 potrebbe assumere l'aspetto di una hatchback lievemente rialzata, proprio sull'esempio di VW ID.3, piuttosto che una berlina più convenzionale. Il design della parte posteriore sembra inoltre introdurre un linguaggio completamente nuovo, con una nuova barra a LED a tutta larghezza che si avvolge attorno al portellone, non troppo dissimile dal design di Kia EV6.

TIMELINE Video e rumor a parte, per ora è tutto. Anche perché il debutto non è proprio dietro l'angolo: ulteriori dettagli verranno forniti più vicino alla reveal, che avrà luogo nel quarto trimestre del 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2022