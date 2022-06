MG4, una hatchback a batteria da 450 km di autonomia

Nuovo il modello, così come nuova è la piattaforma su cui è realizzato, ma nuovo è anche lo stile che lo caratterizza. MG Motor si prepara al debutto della sua prima berlina media a due volumi (anticipata qualche mese addietro), chiamata MG4, che arriverà in Europa entro la fine dell’anno.

MG4, la nuova due volumi elettrica della casa anglo-cinese

NUOVO PIANALE Sviluppata dalla casa madre SAIC Motor, la piattaforma su cui debutta MG4 si chiama MSP (Modular Scalable Platform), e sarà cruciale per i piani di crescita di MG in Europa. La sua caratteristica principale è infatti la flessibilità, che le permette di ospitare tipologie differenti di carrozzerie (dalle berline ai furgoni, per intenderci), con caratteristiche di spazio e guidabilità assai diverse tra loro, e adattarsi a pianali con passo che va da 2.650 a 3.100 mm.

le batterie sono molto compatte

BATTERIE DIVERSE Variabile anche la capacità delle batterie che possono essere alloggiate al suo interno: nel caso della nuova arrivata MG4, gli accumulatori avranno capacità di 51 e 64 kWh, che le consentiranno rispettivamente autonomie di 350 e 450 km (nel ciclo WLTP). Il design delle batterie, denominato “One Pack”, prevede la disposizione in senso orizzontale delle singole celle, abbassando quindi l’altezza complessiva del pacco batterie, che arriva a un massimo di 11 cm, un vero record nel settore. Una soluzione che regala più spazio per gli occupanti dell’auto, ma permette anche di avere un sistema di raffreddamento più efficiente. La ricarica è a 400V, ma la piattaforma supporta upgrade per la tecnologia a 800V, che arriverà più avanti.

trazione posteriore

DIMENSIONI MG4 è lunga 4.287 mm, larga 1.836 mm e alta 1.504 mm. Da buona elettrica l’abitacolo ha spazio in abbondanza per gli occupanti, sia davanti che dietro, e un bagagliaio a prova di famiglia.

gl interni

MOTORE Nella configurazione con batteria da 64 kWh MG4 avrà un motore con potenza di 150 kW (204 CV), che diventano 125 kW (170 CV) per il modello con batteria da 51 kWh. La versione più potente scatta da zero a cento km/h in soli otto secondi, mentre entrambi i modelli hanno la velocità massima autolimitata (per questioni di consumo) a 160 km/h. Gli amanti della guida sportiva non potranno non apprezzare la distribuzione dei pesi equamente ripartita tra l’anteriore e il posteriore, a cui si aggiunge uno sterzo molto diretto e la trazione posteriore (ma arriverà anche con un secondo motore e la trazione integrale). Vedremo sul campo, alla prima occasione utile, come si comporta MG4 su strada.

