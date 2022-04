Ecco MG5, la prima station wagon elettrica da 400 km. Il video

Si allarga anche la famiglia di MG, brand anglo-cinese a forte vocazione ecologica: dopo il SUV compatto ZS EV (disponibile anche a benzina), il crossover sportivo Marvel R e il SUV ibrido plug-in eHS, tocca alla nuovissima MG5 Electric, la prima station wagon completamente elettrica.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: visuale frontale

Le linee sono pulite ed essenziali, con un frontale filante e sottili gruppi ottici a LED, una coda massiccia e profonde nervature che attraversano la fiancata seguendo le linee delle ruote. Il tetto si chiude in un piccolo spoiler, mentre i gruppi ottici posteriori (anch’essi a LED) sono collegati tra loro da una sottile cromatura che aumenta la presenza su strada dell’auto. Di serie i mancorrenti cromati sul tetto, che reggono fino a 75 kg.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: visuale laterale

DIMENSIONI Lunga 4.600 mm netti, larga 1.818 mm e alta 1.543 ha le dimensioni giuste per una famiglia che cerca un’auto pratica, funzionale e al giusto prezzo, senza rinunciare alla tecnologia e alle comodità che ci si aspetta da un’auto moderna. Il bagagliaio ha una capacità di 479 litri con gli schienali della seconda fila in posizione d’uso, che diventano 1.367 quando vengono reclinati in avanti.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: gli interni

La plancia ha uno stile lineare e moderno, a sviluppo orizzontale, interrotta solo dal sottile schermo centrale dell’infotainment da 10,25”. Richiamano la vocazione ecologica dell’auto i numerosi dettagli azzurri nell’abitacolo, nella plancia, nelle portiere, nelle bocchette del climatizzatore e sui pulsanti delle leve accanto al volante. Tanta la praticità a bordo: sono infatti ben 27 i vani portaoggetti sparsi qua e là per l’abitacolo.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: il selettore di marcia nella console centrale

DOTAZIONE DI LUSSO Già il modello d'attacco Comfort offre il climatizzatore dell’aria con il filtro per i PM2,5, i sedili anteriori riscaldabili, il cruscotto digitale da 7”, il volante multifunzione, l’accesso senza chiave e l’assistente al parcheggio. La connettività è garantita dal sistema MG iSMART Lite, di serie su tutti i modelli, e che comprende navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, quattro porte USB per i passeggeri e radio DAB+.

ADAS La suite di aiuti alla guida comprende il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza, il mantenimento nella corsia di marcia e l’assistente alla guida nel traffico.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: visuale di 3/4 anteriore

La nuova MG5 Electric è disponibile con due tagli di batteria, e due potenze per il motore collocato tra le ruote anteriori. Il modello Long Range, il primo ad arrivare in Italia, monta un accumulatore da 61,1 kWh abbinato a un motore da 156 CV (115 kW ) e 280 Nm di coppia, con un’autonomia dichiarata (nel ciclo WLTP) di 400 km. Nei prossimi mesi arriverà la versione Standard Range, con batteria da 50,3 kWh, motore potenziato a 177 CV (130 kW) e 320 km di autonomia nel ciclo WLTP.

PRESTAZIONI E RICARICA Entrambi i modelli raggiungono una velocità massima di 185 km/h, e scattano da fermi a 100 km/h in 8,3 secondi. La potenza di ricarica in corrente alternata è di 11 kW, mentre in corrente continua è di 87 kW.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: la presa di ricarica nel frontale

PUÒ RICARICARE GLI ALTRI Come il MY2022 di MG ZS EV e MG Marvel R Electric, anche MG5 Electric dispone - di serie - del sistema Vehicle-to-Load, V2L, che permette di trasformare l’auto in una centrale elettrica in grado di alimentare altri dispositivi, che si tratti di un televisore o di una macchinetta del caffé. Con una potenza di uscita di 2,2 kW, MG5 può anche ricaricare monopattini, e-bike e anche altre auto elettriche.

MG5 Electric è disponibile in due allestimenti, Comfort e Luxury: quest’ultimo aggiunge alla già ricca dotazione della versione d’attacco la telecamera di parcheggio a 360°, il sedile del guidatore con regolazioni elettriche, i rivestimenti in ecopelle e i cerchi in lega da 17”. La versione Comfort Standard Range è disponibile a 33.490 euro, con un prezzo di lancio scontato di 2.400 euro, pari a 31.050 euro. Offerte analoghe per gli altri modelli: la versione Luxury Standard Range è in offerta a 34.990 euro, mentre la Long Range è venduta al prezzo di lancio di 37.990 per l’allestimento Comfort, e di 39.490 euro per l’allestimento Luxury.

MG5 Electric, la prima station wagon elettrica: non manca la app per le principali funzioni di bordo

OPTIONAL Di serie la vernice metallizzata rossa: le altre tre colorazioni (Dover White, Pebble Black e Medal Silver) sono disponibili con un sovrapprezzo di 650 euro. Gli interni Grey, solo per l’allestimento Luxury, costano 1.000 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/04/2022