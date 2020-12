WORK IN PROGRESS Prosegue il rilancio del marchio inglese MG, ora proprietà di SAIC Motors: uno dei big five del mercato cinese (e settimo costruttore mondiale). L'ultima proposta è la MG eHS 2021, versione plug-in hybrid del SUV compatto MG HS, che presto si lancerà a caccia di consensi anche nelle concessionarie italiane.

IL DESIGN

Le forme della MG eHS plug-in hybrid sono morbide, con fianchi resi più muscolosi dai passaruota posteriori visibilmente allargati. Il cofano anteriore è allungato, a suggerire un'idea di sportivtà, supportata dai cerchi in lega da 18 pollici di serie, calzati da pneumatici da 235 mm di sezione per un rapporto spalla /50. Nell'impatto visivo ci sono elementi che possono ricordare modelli molto apprezzati, a cominciare dai gruppi ottici anteriori full LED. Nella calandra cromata sembra di notare echi di modelli Jaguar nella forma, Mazda nel profilo e Peugeot nella texture della griglia. Al contrario, i fendinebbia pentagonali nella parte bassa del fascione sembrano trarre spunto da alcune realizzazioni del gruppo Volkswagen, ma nell'insieme il SUV anglo-cinese esprime linee gradevoli e una personalità molto in linea con i gusti europei. Lungo 4,57 metri il nuovo SUV plug-in hybrid mette sul piatto un bagagliaio di forma molto regolare e dalla capacità che varia in funzione dell'allestimento. Da 463 a 1.454 litri per la versione d'attacco Comfort e da 448 a 1.375 litri nella versione Luxury, top di gamma, che perde qualche litro di capacità per guadagnare il portellone posteriore ad apertura automatica. Quattro le colorazioni disponibili per la carrozzeria.

INTERNI E DOTAZIONI

All'interno, la ricerca di un'elevata qualità percepita passa per i sedili sportivi con poggiatesta integrato, i rivestimenti soft-touch (disponibili in due colori) che interessano la maggior parte dell'abitacolo, oltre che per un look morbido e pulito, reso più ricercato da un uso ben misurato delle cromature. Di serie spiccano il sistema keyless, il quadro strumenti digitale e l'impianto di infotainment: con schermo touch da 10,1 pollici con navigatore, radio DAB e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Sempre di serie, a bordo troviamo l'impianto audio con 6 altoparlanti e la telecamera di manovra a 360°, mentre l'allestimento più ricco Luxury porta in dote anche un ampio tetto panoramico, luci ambientali a 64 colori, sedili riscaldati e climatizzatore bizona, oltre alle palette al volante per comandare il cambio automatico in modalità sequenziale.

LE CARATTERISTICHE

Di certo non mira basso il nuovo SUV MG, con una motorizzazione che vanta numeri di tutto rispetto. Sotto al cofano della MG eHS plug-in hybrid si trova un powertrain capace, in modalità combinata, di 258 CV e 370 Nm, che consentono una velocità massima di 190 km/h e uno 0-100 km/h in appena 6,9 secondi, con l'aiuto del cambio automatico a 10 rapporti di serie. Il tutto con consumi dichiarati, in base al ciclo WLTP, di appena 1,8 l/100 km: consumi in cui pesano chilometri di guida puramente elettrica concessi dalla tecnologia plug-in hybrid, come vi abbiamo già raccontato. Grazie alla batteria da 16,6 kWh, la MG eHS può percorrere in modalità elettrica fino a 52 km in media e fino a 69 km nella guida urbana, con una velocità massima a emissioni zero di 130 km/h. La ricarica richiede da 7 a 3 ore secondo la potenza della presa, con il caricabatterie che consente al massimo 7 kW in ingresso. I 258 cavalli complessivi del powertrain non devono far temere il superbollo, visto che la tassa di circolazione è calcolata solo sulla potenza del motore termico: un 4 cilindri turbo a iniezione diretta di benzina da 1,5 litri di cilindrata, che sviluppa 162 CV e 184 Nm. L'elettrico contribuisce - a titolo gratuito, per il fisco italiano - con 122 CV e 170 Nm già ad appena 500 giri/minuto, a garanzia di riprese sempre pronte.

SISTEMI DI AIUTO ALLA GUIDA

La MG eHS è ben dotata anche quanto a sistemi di aiuto alla guida (i cosiddetti ADAS, qui la guida completa). L'offerta è competitiva con quella dei marchi più popolari, con il sistema di guida autonoma negli incolonnamenti fino a una velocità di 55 km/h. Ovviamente non mancano tutti i sistemi su cui questa guida assistita si basa, che sono il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia, il monitoraggio dell'angolo cieco e la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Non manca neppure il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, che avvisa in caso di superamento della velocità consentita. La sicurezza passiva? È confermata dalle 5 stelle ottenute nei crash test Euro NCAP.

PREZZI E SCHEDA TECNICA

Proposta, come anticipato, nei due allestimenti Luxury e Comfort, la nuova MG eHS plug-in hybrid sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2021, con un listino che attacca da circa 34.000 euro.