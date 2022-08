Nuova Roadster elettrica MG, lavori in corso. In video, altri dettagli

Un brand di ritorno sotto nuove spoglie, MG Motor. Tra SUV elettrici e compatte, persino una station wagon, nulla che richiami i fasti del passato. Nulla, ma ancora per breve tempo. Ricordate il concept Cyberster? Non era un esercizio di design fine a se stesso, la roadster ''due punto zero'' si fa per davvero e alla premiere non manca molto. Quella in video è un'auto che del concept conserva ormai poco. E che dall'odierna gamma MG prende le distanze, riavvicinandosi alla filosofia degli esordi. Tranne che per un dettaglio...

LEGGENDE DI RITORNO La breve clip diffusa da MG, marchio del Gruppo cinese SAIC, gioca a nascondino con quella che ha tutta l'aria di incarnare l'evoluzione di Cyberster concept (vedi gallery). Un modello che quindi conserverà l'architettura da spider sportiva a due posti secchi, cofano lungo, coda appuntita, tettuccio in tela ad azionamento elettrico. Tra gli effetti speciali, le portiere ad apertura verticale. Richiami al passato (non a caso il video è dedicato al ''Ritorno di una Leggenda''), ma anche omaggi alle tecnologie moderne tramite soprattutto i fari posteriori a frecce divergenti, incorniciate da una banda luminosa orizzontale. Proprio come sul prototipo.

VEDI ANCHE

E-ROADSTER Tempi di uscita ancora sconosciuti: l'ipotesi più probabile è quella di un debutto in Cina a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023, seguito entro il 2024 dallo sbarco nella Vecchia Europa. Nemmeno il nome è certo: sarà proprio Cyberster? Infine, il powertrain, il famoso dettaglio: di motori a combustione neanche l'ombra, luce verde invece per un'unità elettrica che spinga l'auto sullo 0-100 km/h in meno di 3 secondi, alimentata da batterie ultrasottili - se la scheda tecnica di Cyberster verrà confermata - da 800 km di autonomia. A bordo, tanto digitale e guida automoma Livello 3. A presto per nuove rivelazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/08/2022