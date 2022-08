MG4 Electric, al via i pre-ordini per la hatchback elettrica da 450 km

Correva la fine di giugno quando il brand anglo-cinese annunciava MG4 Electric, l’ultima arrivata della sua sempre più ricca gamma, hatchback di segmento C basata sulla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform). Parte oggi una promozione dedicata alla nuova MG4 Electric, che arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo autunno.

Nuova MG4 Electric, il frontale aggressivo

STILE UNICO Le nuove immagini confermano lo stile distintivo e originale dell’auto, con i gruppi ottici affusolati che convergono verso il logo MG sul frontale, insieme alle vistose nervature che solcano il cofano. Le luci diurne hanno 28 LED che disegnano sei strisce verticali e che costituiscono l’originale firma luminosa. Sportive le grandi prese d’aria verticali sotto i gruppi ottici, che svolgono anche un’utile funzione aerodinamica. Azzeccati, infine, i dettagli color argento nella parte bassa del paraurti.

Nuova MG4 Electric, gli originali gruppi ottici posteriori

INCONFONDIBILE ANCHE DIETRO La parte più originale dell’auto è comunque il posteriore, a cominciare dal sofisticato spoiler a doppia ala con cui si chiude il tetto bicolore. Molto scolpite e sporgenti (quasi a disegnare un secondo spoiler) le luci posteriori, caratterizzate da ben 172 LED che disegnano un originale motivo geometrico.

Nuova MG4 Electric, l'abitacolo dell'elettrica anglo-cinese

UN TOCCO DI MODERNITÀ Esteticamente meno “aggressivo” dell’esterno, l’abitacolo si presenta con linee pulite e moderne, una plancia a sviluppo orizzontale al cui centro spicca lo schermo a sbalzo dell’infotainment e la strumentazione digitale dietro il volante a due razze di forma ottagonale. Quasi tutti i comandi sono touch, con alcune funzioni “base” (controllo volume e climatizzatore) gestite dai tasti sotto il display centrale. Pratica la console centrale a sbalzo con il selettore della modalità di guida, il pulsante per il freno a mano e la piastra per la ricarica wireless degli smartphone. Sembra come “fluttuare” davanti alla plancia, lasciando libero lo spazio sottostante, occupato da due portabicchieri e un cassetto con sportello richiudibile. Il bracciolo centrale nasconde un altro vano portaoggetti.

Nuova MG4 Electric, vista laterale

LA PROMOZIONE Sul sito mgmotor.it è già possibile segnalare il proprio interesse per l’auto: chi si registra entro il 12 settembre 2022, finalizzando poi l’acquisto entro il 30 novembre 2022, avrà in omaggio la vernice metallizzata, optional da 650 euro. Sette i colori disponibili: Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue e Fizzy Orange. Il prezzo di MG4 Electric, con vernice metallizzata in promozione e pacco batterie da 51 kWh (autonomia di 350 kM), è di 30.000 euro chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse. Al momento non è ancora stato annunciato il prezzo della versione con batteria da 64 kWh, che porta l’autonomia complessiva a 450 km.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/08/2022