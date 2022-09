Maxus MIFA 9, la monovolume elettrica presto anche in Italia

IAA Transportation 2022: arriva Maxus, brand specializzato in veicoli commerciali leggeri elettrici. Tutte le novità in arrivo, anche in Italia

Che fine hanno fatto le monovolume? C’è chi dice che sono ormai morte e sepolte, e i dati di vendita sembrerebbero dargli ragione (ad agosto 2022 hanno rappresentato il 1,2% del mercato italiano). C’è chi invece ci crede ancora, come Maxus, il marchio del colosso cinese SAIC che ha presentato all’IAA Transportation 2022 di Hannover la sua nuova gamma di veicoli elettrici, tra cui una monovolume a 7 posti, chiamata curiosamente MIFA 9.

Maxus a IAA Transportation 2022: la monovolume MIFA 9 con le porte scorrevoli elettricamente

LA SIGLA STA PER... Già presentata ufficialmente al Salone dell’Auto di Guangzhou dello scorso anno, la monovolume MIFA 9 è l’acronimo di: Maxus, Intelligent, Friendly e Artistic (Maxus, intelligente, amichevole e artistica). Le linee sono inevitabilmente ingombranti, ma rese personali da una sottilissima striscia di vetro nella parte bassa del cofano che integra anche i gruppi ottici a LED. Prominente e sportivo il paraurti prominente, e sportivo, con una cornice cromata che lo abbraccia nella sua interezza, una vistosa “bocca” (finta) e i fendinebbia a sviluppo verticale. La fiancata si caratterizza per il tetto nero e il fregio cromato che corre lungo la linea di cintura dei finestrini e risale a filo del tetto all’altezza del terzo vetro. Più tormentato il disegno a boomerang dei gruppi ottici posteriori, collegati tra loro da una striscia a LED rossa che attraversa il portellone.

Maxus a IAA Transportation 2022: la monovolume MIFA 9 di 3/4 posteriore

QUANTA AUTONOMIA! Lunga 5.270 mm, larga 2.000 mm e alta 1.840 mm, Mifa 9 monta un motore anteriore da 180 kW (pari a 245 CV), con una coppia motrice di 350 Nm. Il pacco batterie al litio ha una capacità lorda di 90 kWh, capace di un’autonomia di 595 km (omologati nel ciclo WLTP urbano).

Maxus a IAA Transportation 2022: la monovolume MIFA 9 e i suoi interni premium

MPV DI LUSSO La monovolume elettrica si posiziona nella parte alta del segmento, con una dotazione di tutto rispetto che prevede - tra le altre - il portellone ad apertura elettrica, così come le porte scorrevoli posteriori, telecamera a 360°, sensori di parcheggio davanti e dietro, piastra di ricarica wireless per gli smartphone e la guida autonoma di livello 2 in autostrada. Il computer di bordo, inoltre, dovrebbe poter riconoscere automaticamente lo stile del conducente analizzando i dati di marcia, adattando così la risposta dell’auto.

Maxus a IAA Transportation 2022: il pick-up T90 EV

ANCHE IL PICKUP Alla fiera di Hannover Maxus ha portato anche il suo nuovo pick-up T90 EV, con motore da 150 kW (204 CV) e batteria da 88,5 kWh, per un’autonomia di circa 330 km (nel ciclo WLTP combinato). Le dimensioni sono di 5.365 x 1.900 x 1.809 mm, il cassone misura 1.485 x 1.510 x 530 mm, e il peso totale ammesso è di 3,3 tonnellate.

Maxus a IAA Transportation 2022: la monovolume MIFA 9 con sette posti

PRESTO IN ITALIA La gamma Maxus arriverà anche in Italia nel corso del primo trimestre del 2023. A curarne la distribuzione sarà l’inossidabile gruppo Koelliker, che in questi anni è impegnato a portare nel nostro paese diversi brand cinesi, dalla giovane startup Aiways (qui la prova del suo primo modello, il SUV elettrico U5) a Seres (abbiamo provato la piccola 3) alle supercar sportive di Karma. Maggiori informazioni su date di arrivo, prezzi e specifiche tecniche di Maxus Mifa 9 arriveranno nei prossimi mesi: continuate a seguirci!