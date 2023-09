Come si guadagnano 5 stelle nei crash test di Euro NCAP? Il video tutorial di Lexus RZ

Squadra che vince - e che protegge - non si cambia. Il primo SUV elettrico di Lexus, che abbiamo provato qualche mese fa (qui il nostro primo contatto) è realizzato sul medesimo pianale di Toyota bZ4X e Subaru Solterra, già passate sotto le forche caudine dell’ente certificatore della sicurezza Euro NCAP nel 2022, ed entrambe si erano portate a casa cinque stelle. Risultato quasi scontato per la variante di lusso di Lexus, insomma, che non lo rende comunque meno rilevante.

Lexus RZ, cinque stelle Euro NCAP: uno dei crash test

SICUREZZA PASSIVA Come potete vedere nel video pubblicato da Euro NCAP, l’auto ha ottenuto il massimo dei voti nel test delle barriere laterali, grazie anche alla presenza di serie dell’airbag centrale. Se l’è cavata un po’ meno bene nel test della barriera rigida a tutta larghezza, dove la protezione del torace è risultata debole per il passeggero posteriore; da ultimo nella prova del palo laterale, le protezioni per le costole del manichino sono risultate marginali. Nel complesso, però, Lexus RZ ha portato a casa un 87% per gli occupanti adulti, e lo stesso 87% anche per i bambini.

Lexus RZ, cinque stelle Euro NCAP:di serie l'airbag centrale

SI PRENDE CURA DEI BIMBI La RZ ha dimostrato di saper proteggere bene dagli urti gli occupanti di diverse età, altezza e dimensioni. È anche la prima auto valutata da Euro NCAP con un sistema che rileva automaticamente la presenza di bambini a bordo, segnalandolo al conducente quando sta scendendo. Se anche questo non dovesse funzionare, il sistema accende automaticamente le luci di emergenza.

Lexus RZ, cinque stelle Euro NCAP: l'auto al termine di un test

BENE ANCHE GLI ADAS L’auto è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che lavorano in maniera precisa e puntuale, come rileva Euro NCAP, che a questo parametro ha dato un giudizio di 81%, sottolineando in particolare i risultati positivi nei test di frenata di emergenza autonoma su pista. Ottima anche la protezione dei cosiddetti utenti vulnerabili (pedoni, ciclisti), per i quali Lexus RZ riceve una valutazione di 84%. Da ultimo, l’ente europeo sottolinea la presenza di dispositivi atti a facilitare i soccorsi post incidente, con un freno per gli incidenti a catena e protezioni per i passeggeri in caso di immersione del veicolo.

