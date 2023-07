Toyota bZ4X, ordini aperti (e per davvero). Prezzi e promozioni

Finalmente in vendita la First Edition bimotore a trazione integrale con 400 km di autonomia. Acquisto o leasing? La promo di lancio

Si è fatto desiderare, dopotutto quello del ritardo sul ruolino, ultimamente, è un vizio che accomuna buona parte dei nuovi modelli, specie se si parla di modelli full electric. Cause esterne (cause di carattere logistico, vedi forniture semiconduttori, etc.), se Toyota bZ4X - dopo la fase di pre-ordini - solo ora apre in Italia la campagna ordini vera e propria, insomma non ha alcuna colpa. Primo SUV elettrico Toyota di una lunga serie (già in rampa di lancio si prepara la berlina bZ3), bZ4X è dunque ufficialmente in vendita. Almeno, in una configurazione.

MOTORE, BATTERIE, EQUIPAGGIAMENTO

Toyota bZ4X, vendite al via

Al momento del lancio, Toyota bZ4X è disponibile unicamente nella versione bi-motore da 218 CV, trazione integrale intelligente AWD-i, batterie da 71,4 kWh e autonomia stimata di 411 km nel ciclo combinato. Solo in futuro seguirà l'edizione con motore singolo a trazione anteriore. Univoca anche la scelta dell'allestimento: il formato First Edition prevede cerchi in lega da 20”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e sistema audio Premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking, infine il pacchetto completo Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

bZ4X, gli interni

GARANZIA Toyota bZ4X è inoltre coperto da garanzia di 10 anni / 1 milione di km sulla batteria, a patto di effettuare la manutenzione ordinaria e relativo Battery Health Check presso la rete ufficiale Toyota.

PREZZO E PROMO DI LANCIO

bZ4X troppo caro per ricevere l'ecobonus

Nuovo Toyota bZ4X, in versione First Edition con trazione AWD-i, è in vendita a un prezzo di listino di 59.900 euro, che scendono a 56.900 euro in caso di permuta o rottamazione. Niente incentivi, cifra fuori tetto massimo. Nella fase di lancio, gli acquirenti potranno semmai contare sugli stessi vantaggi proposti in fase di pre-booking, ovvero scegliere uno tra i seguenti omaggi:

Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione;

da comprensivo di installazione; Voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2.770 kWh , per oltre 10.000 km di guida;

per ricariche presso colonnine pubbliche pari a , per oltre di guida; Mobility pack da utilizzare con servizio Kinto Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese.



In omaggio, anche una Wallbox Enel X



OPZIONE LEASING Oltre all'acquisto, tra le formule finanziarie Toyota propone sia il noleggio a lungo termine Kinto One, con 36 canoni da 499 euro IVA esclusa – inclusi assicurazione RCA e Incendio & Furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo per tutta la durata del noleggio - e percorrenza di 30.000 km, a fronte di un anticipo di 10.900 euro IVA esclusa, sia l'offerta Lease Per Drive di Toyota Financial service: canone di 325 euro IVA esclusa per 36 mesi e percorrenza di 30.000 km, anticipo di 14.645 euro IVA esclusa.

IN CONCESSIONARIA

Nuovo Toyota bZ4X è dunque ora regolarmente ordinabile: prime consegne e open weekend di lancio previsti per il mese di settembre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/07/2023