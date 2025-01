Qual è il marchio auto di maggior valore al mondo... oggi?

Perché un conto è l'esposizione mediatica, il carico rivoluzionario di azienda e prodotti, l'eccentricità del suo amministratore delegato (ogni riferimento a Tesla e a Elon Musk è un puro caso, anzi, per niente). Un conto, è la misura del valore di mercato.

Capita che il marchio auto più famoso al mondo, amministrato dall'uomo più ricco al mondo, non sia necessariamente quello di maggior valore al mondo.

Tu chiamale, se vuoi, incoincidenze.

TOP BRANDS 2025: TOYOTA BATTE TESLA

Il marchio di maggior valore al mondo anche nel 2025 è Toyota

Secondo il rapporto annuale di Brand Finance, a confermarsi anche nel 2025 come il marchio automobilistico più prezioso al mondo è Toyota, che consolida la sua leadership con un valore di mercato significativamente superiore ai concorrenti.

Tesla, dal canto suo, subisce un’importante battuta d’arresto, scendendo al quarto posto tra i produttori di automobili e posizionandosi al 36° posto nella classifica generale di tutti i settori.

Come Brand Finance valuta i marchi

Oltre ai dati di mercato e di vendita, lo studio tiene conto di numerosi fattori. Tra i quali:

i risultati di sondaggi d'opinione;

la percezione pubblica dei marchi;

le attività di licenza.

TOP CAR BRANDS 2025: CHI SCENDE, CHI SALE

Valore marchi auto, Tesla perde terreno

Nello specifico, dai calcoli di Brand Finance esce che il valore del marchio Tesla è sceso a 43 miliardi di dollari, contro i 53 miliardi di Mercedes-Benz e i 64,7 miliardi di Toyota, che ha registrato una crescita impressionante rispetto all'anno precedente.

Il valore del marchio Tesla è crollato del 26% rispetto al 2024, quando era valutato 58,3 miliardi di dollari, e del 35% rispetto ai 66,2 miliardi del 2023.

Questo ha permesso a Mercedes e al Gruppo Hyundai Kia di scalare la classifica, superando Tesla stessa. Mercedes ha mantenuto il secondo posto, nonostante un calo dell’11% rispetto all'anno precedente, mentre Hyundai si è assicurata il terzo posto.

Le cause del declino Tesla

Due elementi principali hanno contribuito alla discesa di Tesla nella classifica:

Gamma di veicoli ormai datata: molti modelli di Tesla non sono stati aggiornati significativamente negli ultimi anni, rendendoli meno competitivi.



molti modelli di Tesla non sono stati aggiornati significativamente negli ultimi anni, rendendoli meno competitivi. Controversie legate al CEO Elon Musk: il comportamento e le dichiarazioni pubbliche di Musk, inclusi eventi recenti che hanno suscitato polemiche politiche, hanno influito negativamente sull’immagine del marchio.



Elon Musk, figura divisiva

David Haigh, CEO di Brand Finance, sottolinea come l'opinione pubblica, su Mister Musk, sia quanto mai polarizzata: ''Ci sono persone che lo considerano un visionario, altre che lo vedono in modo molto negativo. La sua immagine personale può influire sulle decisioni d'acquisto, soprattutto per un marchio così legato alla sua figura''.

Possibile riscossa Tesla nel 2026?

Nonostante il calo, Tesla mantiene un forte seguito negli Stati Uniti, dove il marchio gode di una percezione più positiva rispetto all’Europa. Inoltre, il lancio di una versione rinnovata di Model Y potrebbe contribuire a risollevare le sorti dell’azienda nella prossima edizione dello studio di Brand Finance.

Nuova Tesla Model Y 2025

VALORE MARCHI AUTO: LA CLASSIFICA 2025

Ecco dunque come si piazzano le marche automobilistiche nella speciale graduatoria Brand Finance. Soprattutto, ecco come si posizionano nella classifica generale delle multinazionali appartenenti a qualsiasi settore merceologico.

Posizione Marchio Paese 18 Toyota Giappone 23 Mercedes-Benz Germania 29 Gruppo Hyundai Corea del Sud 36 Tesla Stati Uniti 37 BMW Germania 40 Porsche Germania 61 Volkswagen Germania 70 Honda Giappone 86 Ford Stati Uniti 127 Audi Germania 158 Ferrari Italia 167 BYD Cina 176 Chevrolet Stati Uniti 200 Kia Corea del Sud 203 Volvo Svezia 226 Nissan Giappone 230 Lexus Giappone 346 Renault Francia 385 Jeep Stati Uniti 391 Subaru Giappone



QUALI SONO I MARCHI DI MAGGIOR VALORE IN ASSOLUTO?

Apple è il brand numero uno al mondo

Nonostante la forza di Toyota nel settore automobilistico, nessun marchio auto riesce a posizionarsi tra le prime 17 aziende nella classifica generale.

Apple mantiene il primo posto con un valore di 574,5 miliardi di dollari, seguita da Microsoft e Google. Tesla, che nel 2023 occupava la 9ª posizione, ora scende alla 36ª. Sotto, la Top 10 edizione 2025.



2025 2024 Nome Valore 2025 Valore 2024 1 1 Apple $ 574,510 M $ 516,582 M 2 2 Microsoft $ 461,069 M $ 340,442 M 3 3 Google $ 412,981 M $ 333,441 M 4 4 Amazon $ 356,386 M $ 308,926 M 5 6 Walmart $ 137,183 M $ 96,842 M 6 5 Samsung Group $ 110,593 M $ 99,365 M 7 7 TikTok/Douyin $ 105,790 M $ 84,199 M 8 8 Facebook $ 91,457 M $ 75,716 M 9 30 NVIDIA $ 87,871 M $ 44,488 M 10 12 State Grid Corporation of China $ 85,626 M $ 71,145 M



In conclusione

L'analisi Brand Finance evidenzia i punti di forza e di debolezza dei marchi, mostrando come le strategie aziendali e la percezione pubblica possano entrambe influire sul loro valore finale. Riuscirà Tesla a riconquistare una posizione di rilievo nel 2026? A riaggiornarci tra 12 mesi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/01/2025