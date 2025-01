Nuova Tesla Model Y 2025: le foto in Rete prima della presentazione

Le immagini della rinnovata Tesla Model Y Juniper sono finalmente emerse online, svelando i dettagli del design aggiornato prima della presentazione ufficiale. Questo aggiornamento, atteso con impazienza, promette di consolidare la leadership del modello nel mercato dei veicoli elettrici globali.

Tesla Model Y Juniper, vista laterale

La Tesla Model Y non è solo un successo, è un fenomeno. Nel 2023, ha dominato il mercato automobilistico globale con vendite straordinarie: ben 1,23 milioni di unità, superando rivali storici come la Toyota RAV4 (1,03 milioni) e la Corolla (1,01 milioni). Questo primato conferma la sua posizione come SUV elettrico più venduto al mondo.

Tesla Model Y Juniper, il posteriore

Cosa cambia il design esterno?

Le foto trapelate mostrano un prototipo senza camuffature della nuova Tesla Model Y Juniper, che introduce significative modifiche al design:

Barre luminose a LED a tutta larghezza sul frontale e sul posteriore.

a tutta larghezza sul frontale e sul posteriore. Miglioramenti aerodinamici che potrebbero incrementare l’efficienza energetica e l’autonomia.

Design frontale e posteriore più pulito e moderno, ispirato al recente aggiornamento della Tesla Model 3 Highland.

Interni migliorati e tecnologie avanzate

Gli interni della nuova Model Y si concentrano su materiali di maggiore qualità e funzionalità innovative:

Volante di nuovo design e display infotainment con cornici sottili.

e display infotainment con cornici sottili. Luci ambientali multicolore e sedili anteriori ventilati.

e sedili anteriori ventilati. Nuovo sistema di controllo automatico per tergicristalli e indicatori integrati nel volante.

Touchscreen da 8 pollici per i passeggeri posteriori per gestire climatizzazione e media.

Nuova Tesla Model 3: progetto nome in codice ''Highland''

Autonomia aumentata e nuove opzioni in fatto di batteria

È in fase di sviluppo una nuova batteria da 95 kWh, che potrebbe incrementare significativamente l’autonomia rispetto all’attuale versione da 81 kWh. Tuttavia, questa opzione potrebbe essere limitata a mercati specifici come la Cina. Nondimeno, gli aggiornamenti al design potrebbero rendere la carrozzeria più aerodinamica a vantaggio dell'autonomia.

Motori e prestazioni

Le motorizzazioni rimangono simili al modello attuale:

299 CV per la versione Standard RWD (parliamo della potenza erogata in 30', non quella di picco).

per la versione Standard RWD (parliamo della potenza erogata in 30', non quella di picco). 389 CV per la Long Range AWD, con l’opzione del pacchetto ''Acceleration Boost''

per la Long Range AWD, con l’opzione del pacchetto ''Acceleration Boost'' 517 CV per la versione Performance come sulla rinnovata Model 3

La produzione della Tesla Model Y Juniper è prevista presso la Gigafactory di Shanghai entro gennaio 2025. Sebbene il lancio ufficiale sia atteso per la fine del 2024, i recenti avvistamenti di prototipi camuffati in tutto il mondo confermano che Tesla sta accelerando i tempi per rimanere avanti rispetto alla concorrenza. Seguici per scoprire tutti i dettagli della Tesla Model Y Juniper nonappena verrà presentata ufficialmente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/01/2025