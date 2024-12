Nuovi rumor Tesla Model Q: è la baby Tesla o è un... malinteso?

Riaffiorano speculazioni circa una futura Tesla "low cost" in vendita dal 2025. Sono fondate? Cosa c'è in realtà dietro quel nome

Quando l'argomento è Tesla, l'unica certezza certa è l'incertezza, questo è certo. Quindi anche il nuovo rapporto dalla Cina che rilancia il nome Tesla Model Q e parla di un'auto che uscirebbe a breve, va preso con le molle. Rapportiamo pure, ma c'è odore di misunderstanding.

Q FACTOR Secondo quanto riferito dalla testata Global China EV, sarebbe successo che Tesla, nella figura del responsabile delle relazioni con gli investitori Travis Axelrod, ha informato gli investitori della Deutsche Bank sul lancio di un modello EV dal prezzo conveniente chiamato Model Q, in predicato di entrare in produzione entro la prima metà del 2025. Individuata dalla sigla interna ''Redwood'', dalle dimensioni inferiori del -15% rispetto a Model 3 (quindi intorno ai 4 metri scarsi) e dal peso inferiore del 30%, la nuova entry level del marchio californiano utilizzebbe un pacco batteria al litio ferro fosfato con configurazioni di capacità di 53 kWh e 75 kWh, su varianti a motore singolo e doppio motore, con un'autonomia minima stimata di 500 km. Posizionata per competere con Volkswagen ID.3 e BYD Dolphin, una volta in vendita, negli USA, nuova Model Q dovrebbe registrare un prezzo compreso tra 25.000 e 30.000 dollari ''post sussidi'', quindi al lordo di ipotetici incentivi. Sin qui, le indiscrezioni della testata cinese, riprese dai social di mezzo mondo. Ora, due considerazioni.

Musk e l'elettrica da 25.000 dollari: la storia infinita

FACT CHECKING Sottoscriviamo le riflessioni espresse da Auto Evolution, testata che al rapporto cinese contesta due fatti. Primo: da parte di una società quotata in Borsa, la condivisione di informazioni sui prodotti futuri è soggetta a una regolamentazione rigorosa. ''Divulgare questo tipo di informazioni a investitori selezionati sarebbe illegale, anche se le informazioni sono già trapelate nello spazio pubblico. Una public company può fare dichiarazioni previsionali, anche su nuovi prodotti, solo tramite annunci pubblici''. Pertanto, è altamente improbabile che informazioni non comunicate correttamente siano state condivise con Deutsche Bank in una riunione a porte chiuse. Secondo: il rapporto sembra rigurgitare informazioni e speculazioni note, piuttosto che aggiungere qualcosa di nuovo.

VEDI ANCHE

Tesla Cybercab: sarà così davvero?

SI ERA DETTO CYBERCUB? Il rapporto sostiene infatti come il nome del nuovo veicolo sia Model Q (nome che circola da anni, per la verità), ma Model Q sembra più una formula che mescola ''voci e dichiarazioni pubbliche fatte durante la teleconferenza sui guadagni Tesla del terzo trimestre''. Idem per il prezzo compreso tra 25.000 e 30.000 dollari ''post sovvenzione'': è ciò che in realtà disse Musk, durante la sessione Q&A della conference call di cui sopra, a proposito del Cybercab, il robotaxi il cui progetto si era detto, peraltro, aver sostituito quello di una baby Model 3. Si chiami essa Model 2 o Model Q. Infine, le tempistiche.

Tesla Model Y: è lei che riceve l'aggiornamento nel 2025

FALSO ALLARME Che un nuovo veicolo elettrico compatto venga lanciato nella prima metà del 2025 sarebbe, secondo Auto Evolution, un'interpretazione errata del pacchetto azionario Tesla Q3 2024, che afferma che ''i nuovi veicoli, compresi i modelli più convenienti, rimangono sulla buona strada per l'inizio della produzione nella prima metà del 2025''. Si intendono tutti i nuovi veicoli su cui Tesla sta lavorando, a partire dal rinnovato Model Y. Il cui start produttivo è effettivamente a calendario per la prima metà del 2025. Spiacenti, niente di davvero nuovo sotto il sole. Per adesso...

Fonti: Global China EV, Auto Evolution

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2024