Tesla Model Y 2025: (quasi) nulla cambi affinché tutto resti come prima

Nel 2023 ha stabilmente abitato il primo posto della classifica delle auto più vendute in Europa, vedendosi nel 2024 sottrarre il primato da Dacia Sandero. Eppure, non vi sarà sfuggito che di Tesla Model Y parliamo poco: d'altra parte, Tesla stessa preferisce dialogare con la sua community in forma diretta, tramite i suoi social media. E i Tesla-fan (mica non lo sappiamo) si informano in gran parte tramite canali dedicati. Sì, però di tanto in tanto è giusto fare il punto anche su queste pagine. Ad esempio: vista l'offensiva di SUV made in China a propulsione elettrica, a quando la risposta Tesla? Ovvero: a quando nuova Tesla Model Y? Nuova, per modo di dire, visto che i ''restyling'' dei modelli Tesla li si apprezza solo in controluce, o quasi. In ogni caso: nuova Model Y soltanto dal 2025 in poi. Di coordinate più precise non ne esistono, davvero (primo trimestre?). E quali ''novità'', di grazia?

Tesla Model Y 2025, i rendering di Auto Express

IMAGINE In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Casa, una fonte attendibile dalla quale abbeverarsi è l'autorevole Auto Express. Di Model Y 2025, il magazine UK si avventura anche in un rendering (vedi anche foto sopra e sotto). Una ricostruzione piuttosto accurata, basata sia su alcune immagini trapelate online i mesi scorsi, sia sulle modifiche che lo scorso anno interessarono Tesla Model 3. Quindi, in predicato di interessare anche quella che a tutti gli effetti rappresenta il SUV su piattaforma Model 3.

Nuovo frontale in stile Model 3 MY24 (fonte: Auto Express)

UN GINEPRAIO Soprannominata progetto ''Juniper'' (Ginepro), l'edizione 2025 del gettonatissimo crossover elettrico made in USA sarebbe innanzitutto pronta a ricevere una barra luminosa posteriore a tutta larghezza, con lettering Tesla incorporato e mini-telecamera nascosta all'interno di una sezione con finiture nere lucide. I gruppi ottici di coda dovrebbero a loro volta assomigliare molto a quelli di Model 3 facelift, con una firma LED più nitida e indicatori di direzione nascosti. Vedi, sotto, foto leaked pubblicate su X a fine luglio.

Nuovo ''lettering'' Tesla posteriore (Foto: @Teslaconomics / X)

HISTORIA MAGISTRA VITAE Non si prevede invece che la forma complessiva cambi. Taglio del bagagliaio alto e lunotto posteriore fortemente inclinato saranno mantenuti, insieme al passo relativamente lungo e agli sbalzi corti. Potrebbero semmai fare la loro comparsa cerchi in lega aerodinamici di nuovo design e nuove finiture in tinta con la carrozzeria. Ah, all'anteriore si prevedono luci più sottili e (forse) altri ritocchi secondari. In sostanza, Tesla Model Y riceverà solo una rinfrescata, una serie di piccoli interventi che le permetteranno di navigare serena per gli anni a venire. La calma è la virtù dei forti, no?

Gli interni Tesla Model Y... oggi

E DENTRO? Data la probabilità che Model Y MY25 imiti Model 3 MY24 anche in abitacolo, con scarso margine di errore possiamo anticipare che il cruscotto virerà in un senso ancora più minimalista, conservando il grande schermo centrale, ma escludendo la levetta degli indicatori di direzione, che con ogni probabilità verranno spostati sul volante. Le portiere saranno azionate tramite pulsanti, come prima, mentre dovrebbero debuttare nuovi sedili e un nuovo programma di illuminazione ambientale multicolore. A bordo, anche i soliti Easter Egg in stile Tesla, tra cui i ''giochini'' sul display. Abitacolo a 7 posti? Sì, ma solo in Cina. Nella foto sopra, è Model Y 2024. Sotto, invece, è Model 3 2024. Quindi (forse) è anche Model Y 2025. Trova le differenze.

Tesla Model Y 2025 (come potrebbe apparire)

POWERTRAIN Si prevede che saranno sempre offerti modelli a trazione posteriore RWD, trazione integrale Dual Motor e Performance, con quest'ultimo (forse) dalla potenza superiore ai 500 CV, rispetto agli odierni 462 CV. Sempre una varietà di dimensioni di batteria, con la versione Long Range dall'autonomia di circa 600 km, ma con la variabile dei periodici aggiornamenti software da remoto (o over-the-air, che fa più fico). Nuove funzionalità di guida (semi) autonoma? Un Super Autopilot? Niente di più facile, ma non ci sono info precise.

VOLATILITÀ Tesla ci ha ultimamente abituato a dinamiche dei prezzi di listino piuttosto ''elastiche'', coi prezzi di Model 3 effettivamente scesi con l'arrivo del restyling, salvo ora rischiare un nuovo incremento a causa dei dazi imposti dall'UE alle EV prodotte in Cina (ed è il caso di alcuni stock di Model 3). Dazi a parte (un capitolo a parte): un taglio ai listini potrebbe valere anche per Model Y 2025, con la entry level che potrebbe scendere sotto gli attuali 43.000 euro circa. Se nuova Model Y è un argomento che i nostri lettori giudicano meritevole di copertura, aggiorneremo tutte queste informazioni prima che comincino a puzzare di scaduto (e a occhio e croce, visto il registro frenetico del web, sarà già troppo tardi).

Fonte: Auto Express

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2024