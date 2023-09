Tesla Model 3, con il restyling decide da sola che marcia mettere

Non solo tante novità nel look e in abitacolo: il cambio “intelligente” di Model S arriva anche sulla “piccola” di Elon Musk

Con due milioni di auto vendute dal suo debutto, avvenuto ben sei anni fa, Tesla Model 3 è stata per diverse volte l’auto elettrica più venduta al mondo: un record battuto solo dalla sorella a ruote alte, Model Y (qui la nostra video-prova). Sono quindi maturi i tempi per un aggiornamento, che ne dite?

Nuova Tesla Model 3 MY2024, visuale frontale

Sembra un’altra auto, ma è sempre la stessa: cambia parecchio il muso, a partire dai gruppi ottici più affusolati e moderni, che richiamano un po’ lo stile di Model S. Tutto nuovo anche il paraurti, ora completamente chiuso e senza più le prese d’aria laterali, con solo una sottile “lama” scusa nella parte inferiore. Cambia anche il posteriore, con fari più sottili e luminosi (rimane solo il “contorno rosso” di quelli precedenti) e un più prominente diffusore per l’aria.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, visuale di 3/4 posteriore

PIÙ VIVACE Quasi impercettibili le modifiche alla carrozzeria, che l’hanno però resa più aerodinamica, riducendo così il rumore esterno e aumentando l’autonomia. Con il restyling debuttano due nuovi colori, Ultra Rosso e Grigio Stealth (2.000 euro ciascuno): il primo in particolare è particolarmente acceso, grazie alla verniciatura multistrato. Nuova la forma dei cerchi in lega, sia quelli da 18” che da 19”, con un occhio all’aerodinamica e alla silenziosità di marcia.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, i nuovi interni

Nessuno stravolgimento all’interno, che rimane quello minimal del modello precedente, non arriva neppure il tanto temuto “yoke” al posto del volante. Cambiano invece i materiali, ora più ricchi e curati, con alluminio vero al posto della plastica, tessuti di migliore qualità, insonorizzazione più curata e luci ambientali personalizzabili. Tutti i sedili sono riscaldabili, e quelli anteriori finalmente ventilati; i comandi di controllo della climatizzazione dei sedili sono integrati nell’infotainment.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, rivista la console centrale

DECIDE DA SOLA DOVE ANDARE Già di suo, Tesla non è mai stata l’auto dei comandi fisici, ma con il restyling si raggiungono nuove vette di semplificazione: spariscono le due leve sul piantone, sostituite da comandi fisici riportati sul volante. Come sulle ultime versioni di Model S e Model X arriva la funzione Smart Shift, che seleziona automaticamente la direzione di marcia corretta. Nessuna paura, però: se per qualche motivo l'auto non dovesse interpretare correttamente la volontà del conducente, è comunque possibile impostare manualmente dall'infotainment la direzione di marcia corretta!

Nuova Tesla Model 3 MY2024, il tetto panoramico

PIÙ PRATICA La console centrale è stata ridisegnata, ed è ora rivestita in alluminio: rimangono le due comode piastre di ricarica wireless per gli smartphone, a cui si aggiungono una presa USB-C anteriore e due posteriori, tutte da 65W di potenza massima, per la ricarica rapida di laptop e altri device.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, schermo da 8'' per i passeggeri posteriori

Lo schermo centrale che domina l’abitacolo mantiene la generosa diagonale di 15,4”, ma ha una cornice più sottile. Debutta invece nel mobiletto centrale un nuovo schermo da 8” per i passeggeri posteriori, che possono accedere ai comandi del climatizzatore e dell’infotainment. Sul fronte della connettività, Tesla dice che è migliorata la ricezione della rete cellulare, mentre è raddoppiata la copertura Wi-Fi a bordo, con l’aggiunta della seconda banda a 5 GHz.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, i sedili posteriori

NUOVO STEREO Cambia l’impianto stereo, già di buon livello anche sul modello precedente: questa volta può contare su 9 altoparlanti, un singolo subwoofer e un amplificatore per il modello “base” a trazione posteriore, mentre la versione Long Range avrà a disposizione ben 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori. L’impianto supporta nativamente Spotify, Apple Music e Tidal. Cambiano anche i microfoni, che filtrano meglio i rumori esterni e migliorano la qualità delle chiamate al telefono (che si sincronizza tramite Bluetooth). Sempre non disponibili Apple CarPlay e Android Auto.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, i nuovi fari posteriori

La nuova Tesla Model 3 è disponibile per ora nella versione single motor a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale, con un secondo motore sull’asse anteriore. Come al solito, la casa non comunica i dati tecnici delle sue auto, ma solo quelli delle prestazioni.

Single Motor RWD Autonomia (WLTP) 513 km Velocità massima 201 km/h 0-100 km/h 6,1 secondi Dual Motor Long Range AWD Autonomia (WLTP) 629 km Velocità massima 201 km/h 0-100 km/h 6,1 secondi

La ricarica in corrente alternata accetta potenze fino a 11 kW, mentre quella in corrente continua può arrivare fino a 250 kW, potendo contare sulla capillare diffusione dei Supercharger Tesla, la cui rete ha compiuto 10 anni proprio ieri.

Nuova Tesla Model 3 MY2024, i nuovi fari anteriori

Il configuratore della nuova Tesla Model 3 è già online, e permette di configurare la propria auto attingendo alla sempre limitata lista di optional: colore di carrozzeria e interni, cerchi da 19”, gancio di traino, software di guida assistita. La versione RWD costa 42.490 euro (e accede agli incentivi statali), quella Long Range AWD costa invece 49.990 euro, ed è esclusa dai bonus rottamazione. Le prime consegne sono previste per fine ottobre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/09/2023