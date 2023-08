10 anni di Supercharger Tesla in Europa: per festeggiare, ricarica gratis (per tutti)!

Solo per oggi, 29 agosto, tutta la rete Supercharger europea permette di ricaricare gratis la propria auto, anche se non è Tesla

Nel giorno in cui Mercedes annuncia per il prossimo autunno l’apertura delle sue prime colonnine di ricarica ad alta potenza, Tesla festeggia i dieci anni dall’apertura delle prime stazioni Supercharger in Europa.

CORRENTE GRATIS Per festeggiare degnamente il lieto evento insieme ai proprietari di un’auto elettrica (non solo Tesla), dalle nove di questa mattina fino a fine giornata sarà possibile ricaricare la propria auto gratuitamente in una delle colonnine della casa americana. La sessione di ricarica deve essere avviata entro le ore 23:59 di questa sera.

LA STORIA Correva il 29 agosto 2013 quando sono state aperte le prime sei stazioni Supercharger in Norvegia; da allora, dieci anni più tardi, i punti di ricarica sono diffusi in 36 paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa, con oltre mille siti e 13.000 punti di ricarica. Dal novembre 2021 è iniziata l’apertura della rete ad altri veicoli elettrici, e ora questa possibilità coinvolge 9.200 Supercharger per oltre 660 stazioni, oltre il 70% della rete, dove possono ricaricarsi auto elettriche di ogni marca. L’uptime della rete Tesla, ossia la sua disponibilità operativa, nel 2022 è stato del 99,95%.

GLI ALTRI EVENTI La Electric Summer di Tesla ha visto numerosi eventi e iniziative nel corso dell’estate, con drive-in organizzati in alcune città europee. La festa si concluderà il prossimo 1 settembre con la celebrazione dei 10 anni di Tesla a Oslo, dove i clienti potranno visitare una mostra immersiva sull'ecosistema dei prodotti Tesla.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/08/2023