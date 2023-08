Ognun per sé, HPC per tutti: anche Mercedes apre una rete di ricarica ad alta potenza

Una buona infrastruttura di ricarica, con colonnine ad alta potenza, è al momento la risposta più sensata alle - legittime - preoccupazioni di chi vorrebbe acquistare un’auto elettrica, ed è afflitto dalla cosiddetta “ansia da autonomia”. Ne è l’esempio perfetto Tesla, che deve gran parte del suo successo alla capillarità della sua rete di Supercharger ad alta potenza (e che al momento è aperta per circa il 70% anche a possessori di auto di altre marche).

Mercedes, al via la costruzione di un'infrastruttura di ricarica ad alta potenza

AVANTI IL PROSSIMO Da questo punto di vista, considerata anche l’inerzia degli stati, le case automobilistiche si muovono in autonomia: molte, come Porsche e Volkswagen, pur con strategie e approcci diversi, stanno mettendo in piedi una propria rete di ricarica. L’ultima, in ordine di tempo, è Mercedes, che aprirà già dal prossimo autunno le sue prime stazioni di ricarica ad alta potenza, nell’ambito del suo piano di conversione all’elettrico.

Mercedes, le dichiarazioni dopo il voto UE. Nella foto, EQS SUV

GLI OBIETTIVI I primi Mercedes-Benz Charging Hub apriranno entro la fine di ottobre ad Atlanta (USA), Chengdu (Cina) e Mannheim (Germania). Entro la fine del 2024, la casa tedesca punta ad averne operativi più di duemila, con l’obiettivo di arrivare a 2.000 hub di ricarica, con oltre 10mila punti fisici a cui collegare le auto elettriche. In base anche alla zona geografica, le stazioni metteranno a disposizione cavi CCS1, CCS2, NACS e GB/T, e avranno una capacità massima fino a 400 kW, con un software di gestione in grado di erogare a ogni auto la potenza massima possibile. L’energia erogata sarà al 100% rinnovabile, tramite contratti di fornitura di energia elettrica verde, laddove possibile, oppure utilizzando certificati di un fornitore accreditato.

Mercedes, le dichiarazioni dopo il voto UE. Nella foto, EQS

DOVE, CHI Gli hub di ricarica saranno in prossimità delle zone ad alta densità di traffico e in alcune concessionarie Mercedes, con la possibilità di accedere a servizi igienici e punti di ristoro nelle vicinanze. La casa tedesca avrà un occhio di riguardo per la sicurezza dei clienti, con l’installazione di telecamere di sorveglianza e lampioni “smart”, in grado di fornire anche informazioni visive sulla disponibilità del punto di ricarica e sullo stato di ricarica del veicolo. La rete di ricarica sarà aperta a tutte le auto elettriche, di qualsiasi marca, ma i possessori di Mercedes potranno godere di vantaggi extra, come la possibilità di prenotare un punto di ricarica e sfruttare il protocollo plug & charge.

Mercedes EQA ed EQB restyling

LE DICHIARAZIONI “Crediamo fermamente che la mobilità elettrica sia la chiave per un futuro sostenibile e a zero emissioni”, ha dichiarato Franz Reiner, CEO di Mercedes-Benz Mobility. “Il nostro obiettivo è creare un'infrastruttura che offra ai veicoli elettrici opzioni di ricarica affidabili e semplici. In questo modo, sosteniamo attivamente la trasformazione verso la mobilità elettrica Con la rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz stiamo ampliando le opzioni di ricarica a livello globale e stabilendo nuovi standard nella ricarica dei veicoli elettrici. Vogliamo incoraggiare i nostri clienti a passare a veicoli a emissioni zero, contribuendo così positivamente alla tutela dell'ambiente”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/08/2023