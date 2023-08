Mercedes EQA ed EQB si rinnovano, diventano più eleganti e vanno più lontano

Per il 2024 si rinnovano leggermente i modelli d’ingresso di Mercedes nel mondo della mobilità elettrica: dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, ecco come cambiano faccia EQA ed EQB.

Mercedes EQA ed EQB restyling: la calandra col motivo a stelle

Non molte le novità all’esterno, concentrate principalmente nel frontale, dove troviamo una calandra chiusa in color nero lucido, con un motivo a stella che richiama i modelli di segmento superiore: di serie le “stelline” sono di colore nero, e diventano cromate negli allestimenti Electric Art e AMG Line. I fari a LED anteriori sono collegati tra loro da una striscia luminosa che corre lungo il cofano, e che riprende quella posteriore (che però è di colore rosso). Nuovo il disegno del paraurti, che integra ulteriori elementi in nero lucido. Nel pacchetto AMG Line Exterior i rivestimenti dei passaruota sono in colore carrozzeria.

Mercedes EQA ed EQB restyling: EQB di 3/4 posteriore

DIMENSIONI Invariate le misure esterne di entrambi i modelli: la più snella EQA misura 4.463 x 1.834 x 1.613 mm, con un passo di 2.729 mm, un diametro di sterzata di 11,4 metri e un bagagliaio che va da 340 a 1.320 litri. La più squadrata EQB mantiene le misure di 4.684 x 1.834 x 1.654 mm, con un passo di 2.829 mm, un diametro di sterzata di 11,7 metri e il bagagliaio da 495/1.710 litri (che diventano 465/1.620 nelle versioni 4Matic).

CERCHI E COLORI Sui modelli rinnovati dei SUV elettrici tedeschi debuttano quattro nuovi cerchi in lega nei tagli da 18,19 e 20 pollici, così come due nuove colorazioni per la carrozzeria, il blu spettrale e l’argento high-tech, che si aggiungono a quelli già attualmente disponibili.

Mercedes EQA ed EQB restyling: il nuovo volante con comandi a sfioramento

All’interno la principale novità è lo schermo touch centrale da 10,25” di serie per tutti i modelli. Debutta poi un nuovo volante con comandi a sfioramento che, a seconda della versione, può avere anche le due razze laterali divise. Da ultimo, nuove finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto e luci ambientali con motivo a stella (che non si sa mai, magari vi dimenticate di aver comprato una Mercedes).

MBUX AGGIORNATO Prevedibile l’arrivo dell’ultima versione di MBUX, l’infotainment connesso di Mercedes, con i tre stili di visualizzazione e l’interfaccia “zero layer” che mette in primo piano sullo schermo le funzioni più utilizzate dall’utente, senza costringerlo a muoversi in troppi menu e sottomenu. Sul fronte tecnologico arriva la connettività wireless per Android Auto e Apple Carplay, nuove telecamere (anteriore e posteriore) e ottimizzazioni tecniche per gli ADAS.

Mercedes EQA ed EQB restyling: il nuovo abitacolo con lo schermo centrale da 10,25'' di serie

APP E FUNZIONI A PAGAMENTO Tramite gli aggiornamenti over-the-air è possibile accedere (pagando) a funzioni aggiuntive, anche dopo l’acquisto dell’auto. Tra le tante, si possono acquistare pacchetti che attivano il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali, il navigatore con realtà aumentata proiettata nel display centrale, ma anche mini-game (Sudoku, Shuffle Puck, Pairs, Match 3) e suoni per l’abitacolo.

ORA “CANTA” I piccoli (si fa per dire) SUV elettrici di Mercedes prendono in prestito dai modelli più grandi le “esperienze” sonore in abitacolo. Due di queste, Silver Waves e Vivid Flux, sono disponibili insieme all’impianto stereo surround di Burmester. Altre due, chiamate Roaring Pulse e Serene Breeze potranno essere attivate in un secondo momento tramite lo store dell’infotainment.

I tecnici Mercedes sono intervenuti su uno dei punti deboli dei SUV compatti elettrici della casa tedesca, ossia l’autonomia, mettendo in campo una serie di accorgimenti volti ad aumentare il numero di km che possono essere percorsi tra una ricarica e l’altra. Nella versione con batteria da 70,5 kWh, EQA dichiara un’autonomia massima (nel ciclo WLTP combinato) di 560 km.

Mercedes EQA ed EQB restyling: EQA di 3/4 anteriore

COSA CAMBIA Tra le ottimizzazioni dei nuovi modelli troviamo una piccola cresta aerodinamica che funge da spoiler integrata nei fanali posteriori, pneumatici estivi ad alta resistenza al rotolamento (di serie per molti mercati europei). A questi si aggiungono anche funzioni attive all’interno dell’infotainment che permettono di ridurre la richiesta di energia complessiva, per esempio limitando la funzionalità del climatizzatore. In alcune situazioni il sistema può anche suggerire una velocità massima che permette di evitare una sosta di ricarica, visualizzata sul tachimetro come sottile linea rossa.

MOTORI MERCEDES EQA

EQA 250 EQA 250+ EQA 300 4Matic EQA 350 4Matic Potenza 140 kW (190 CV) 140 kW (190 CV) 168 kW (228 CV) 215 kW (292 CV) Coppia 385 Nm 385 Nm 390 Nm 520 Nm Batteria 66.5 kWh 70.5 kWh 66.5 kWh 66.5 kWh Ricarica AC 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW Ricarica DC 100 kW 100 kW 100 kW 100 kW Consumi 16,7 kWh/100 km 16,4 kWh/100 km 18,6 kWh/100 km 18,6 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 456-528 km 496-560 km 411-459 km 411-459 km

MOTORI MERCEDES EQB

EQB 250+ EQA 300 4Matic EQA 350 4Matic Potenza 140 kW (190 CV) 168 kW (228 CV) 215 kW (292 CV) Coppia 385 Nm 390 Nm 520 Nm Batteria 70.5 kWh 66.5 kWh 66.5 kWh Ricarica AC 11 kW 11 kW 11 kW Ricarica DC 100 kW 100 kW 100 kW Consumi 17,5 kWh/100 km 19,2 kWh/100 km 19,2 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 462-536 km 396-448 km 396-448 km

RICARICA DA SOLA Debutta anche sulle rinnovate versioni di EQA ed EQB la funzione Plug & Charge di Mercedes me, che permette di collegare l’auto direttamente alla colonnina (se abilitata a questa funzionalità), lasciando al software di gestire le operazioni di autenticazione, avvio della ricarica e pagamento.

Mercedes EQA ed EQB restyling: EQB di 3/4 dall'alto

Le nuove EQA e EQB potranno essere ordinate a partire dal prossimo autunno, con le prime consegne e l’arrivo nelle concessionarie all’inizio del 2024. Prezzi non comunicati ma in linea con gli attuali listini (con un prevedibile ritocco verso l’alto), che partono rispettivamente da 56.630 euro per EQA e 58.260 euro per EQB.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/08/2023