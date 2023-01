Nuova Mercedes EQA: è già ora di novità per il "Suvvino" alla spina

IL SUV ELETTRICO AL GIRO DI BOA È passato poco più di un anno da quando è iniziata la produzione della EQA, il primo SUV compatto 100% elettrico di Mercedes, nello stabilimento di Rastatt in Germania. Ebbene, la Casa di Stoccarda ha già messo in agenda il debutto del nuovo modello, preparando il suo aggiornamento di metà carriera. Le prove arrivano dalle foto del prototipo che vedete immortalato sulle strade innevate del Nord Europa.

Nuova Mercedes EQA: il SUV elettrico aggiorna il designSI DA UNA RINFRESCATA AL LOOK Partiamo col dire che l’inedita EQA non cambierà molto, a giudicare dalla ridotta quantità e dal posizionamento delle pellicole mimetiche a bordo del prototipo. Tuttavia, se lo confrontiamo con il modello attuale, è molto probabile che troverà spazio un nuovo paraurti anteriore, con un design più pulito e una presa d'aria inferiore più grande. Naturalmente, la calandra sarà chiusa poiché lì dietro non c’è un radiatore per raffreddare il motore endotermico, ma la griglia… “virtuale” sarà affiancata da nuovi fari. Nella parte posteriore, il paraurti è stato modificato per rendere il profilo generale più fluido e, considerando che monta delle protezioni in vinile che coprono parzialmente i fanali posteriori, possiamo presumere che questi siano quelli che vedremo sul modello di serie. Tuttavia, non possiamo dire cosa ci sarà di inedito in termini di forma, ma è chiaro che la firma luminosa è differente.

Nuova Mercedes EQA: confermato il powertrain EV fino a 292 CV di potenzaLA FAMIGLIA NON SI ALLARGA A ornare il portellone trova ancora spazio il logo con la stella a tre punte al centro, accanto al badge ''EQA 250+'', posizionato sul lato sinistro. Oltre alla versione “base” con 190 CV; tuttavia, in listino troveranno quasi certamente spazio anche le varianti a trazione integrale EQA 300 4Matic, con powertrain da 228 CV, ed EQA 350 4Matic, top di gamma, che ha una potenza di 292 CV per una coppia massima di 520 Nm. Lato abitacolo e infotainment, non vedremo aggiornamenti tecnici significativi sul nuovo modello, che dovrebbe essere lanciato in Europa entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2023