Svelata la nuova Mercedes-AMG GT 2+2 che lancia la sfida alla 911

Il vero colpo di genio della Porsche 911, ammettiamolo, sta proprio lì dietro: in quei due strapuntini concessi dall'architettura 2+2 che consentono una maggiore flessibilità d'uso rispetto alle sportive a due posti secchi. Finora era difficile trovare una vera rivale alla Cavallina di Stoccarda per eccellenza, perché la maggior parte delle contendenti dal blasone sufficientemente altolocato preferivano puntare esclusivamente sulla coppia (e mi riferisco ai sedili), ma la nuova Mercedes-AMG GT potrebbe essere la rivale che la 911 stava aspettando. O che sperava non arrivasse mai.

Nuova Mercedes-AMG GT 2024, dettaglio della fiancata

Il nuovo modello targato Affalterbach condivide la piattaforma con la nuova Mercedes SL sviluppata da AMG (qui la prova), quindi anche leì è ora una 2+2 con: sedili posteriori piuttosto striminziti, va detto, ma questo difetto è condiviso dalla maggior parte delle varianti della 911, comunque. Rispetto alla GT originale il passo è logicamente più lungo, ma la cosa si riflette in modo decisamente positivo sul design, visto che le proporzioni piuttosto sbilanciate della precedente generazione, dal frontale fin troppo dominante, lasciano il posto a forme più armoniose ed equilibrate, con una linea del tetto solo leggermente inclinata (per concedere spazio alla testa di chi siede dietro) e una coda che dona più slancio ed eleganza a tutta la silhouette. Generoso il bagagliaio, che va dai 321 litri con i quattro sedili occupati ai 675 litri disponibili quando si viaggia con sole due persone a bordo. Tutta digitale, ca va sans dire, la strumentazione: con quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment MBUX con display touch verticale da 12,8 pollici.

Nuova Mercedes-AMG GT 2024, i sedili posteriori

La nuova generazione di Mercedes-AMG GT introduce per la prima volta sul modello anche la trazione integrale completamente variabile, disponibile in opzione, mentre di serie troviamo il differenziale posteriore a controllo elettronico e le 4 ruote sterzanti, che migliorano nel contempo agilità nel misto e stabilità sul veloce. La trasmissione prevede il cambio AMG Speedshift MCT 9G: un automatico a nove rapporti che abbandona il convertitore di coppia per abbracciare un'architettura multi-frizione. Sempre di serie sono le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione idraulica semiattiva del rollio, per un controllo in curva e nei cambi di direzione che coniuga comfort, precisione e feeling di guida naturale.

LUCI INTELLIGENTI La stessa tecnologia gestisce il sistema di sollevamento opzionale per l'asse anteriore, che rialza il muso di 30 millimetri per non grattare contro le rampe dei parcheggi sotterranei. L'impianto di luci Digital Light, anche loro di serie, consentono funzioni innovative, come la proiezione sulla strada di segnali di guida o simboli di avvertimento. Dulcis in fundo è disponibile a richiesta anche l'aerodinamica attiva, con profilo aerodinamico mobile nel sottoscocca anteirore e spoiler posteriore ad azionamento automatico intelligente, mentre i freni con dischi in composito entreranno nel listino degli optional a partire dal 2024.

Nuova Mercedes-AMG GT 2024, la strumentazione digitale

Il primo modello a debuttare sul mercato sarà la AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, capace di bruciare lo 0-100 km/h in 3,2 secondi e di raggiungere i 315 km/h. Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri da 585 CV e 800 Nm di coppia è abbinato al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile per la prima volta in una AMG GT a due porte. Componenti high-tech come le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione semiattiva del rollio, l'asse posteriore sterzante e l'aerodinamica attiva sottolineano il ruolo di vertice della nuova GT nella gamma di auto sportive e ad alte prestazioni del marchio. Seguirà la Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ per mercati selezionati, con potenza massima di 476 CV e coppia massima di 700 Nm, per uno ''zerocento'' in 3,9 secondi e una velocità di 295 km/h. Di prezzi, ufficialmente, ancora non si parla, ma è probabile un attacco della gamma nettamente sopra ai centomila euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2023