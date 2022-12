Mercedes AMG GT: la super coupé della Stella si prepara per il debutto

Look tutto muscoli per la due posti tedesca, che sarà lanciata con unità V8 turbo-benzina, ma potrebbe arrivare anche in versione plug-in hybrid

MERCEDES AMG GT ATTO SECONDO Le temperature polari e le strade innevate del nord Europa sembrano essere il terreno ideale per mettere a dura prova i muletti, ma non solo i modelli tradizionali come berline, SUV e wagon, anche di supersportive come la nuova Mercedes AMG GT. E quest'ultima occhiata alla nuova coupé tedesca ci offre un’anteprima su tre diversi esemplari molto meno mimetizzati rispetto a quelli visti finora. Le tre auto sono state immortalate durante una pausa dei test dinamici in Svezia e possiamo riconoscere i diversi modelli da alcuni dettagli. Per esempio, mentre l'auto gialla è una GT53, quella verde senza spoiler posteriore è una GT63 e quella dotata di spoiler è sempre una GT63, ma in versione “Edition 1”. La GT53 e le GT63 saranno caratterizzate da paraurti anteriori e posteriori differenti, così come i terminali di scarico. Infatti, la GT 53 ha una coppia di tubi circolari su entrambi i lati del diffusore, mentre la GT 63 li sostituisce con elementi di forma trapezoidale. Le foto di profilo ci mostrano per bene la sagoma della sportiva, che evidenzia tutta la lunghezza del cofano motore e una cabina compatta, che chiude in una coda corta e massiccia. Tuttavia, come non notare anche gli enormi dischi freno forati, accompagnati da altrettanto sovradimensionate pinze? Uno stile che nel complesso sprizza energia da ogni angolo e che farà la gioia degli appassionati del motorsport.

Nuova Mercedes-AMG GT: in arrivo la coupé tedesca con motori V8EDIZIONE SPECIALE PER IL DEBUTTO Detto questo, i tre prototipi sono ancora sotto mimetica e potrebbero arrivare ulteriori modifiche rispetto a quello che vediamo oggi. Come accennato, al debutto, la Mercedes AMG GT sarà disponibile anche in allestimento Edition 1, che arriverà sul mercato presumibilmente nella primavera del prossimo anno. L’auto si differenzia dalle varianti standard per un grande spoiler posteriore fisso. Anche le estremità dello spoiler stesso, il labbro basso nella parte anteriore, del diffusore e le minigonne laterali sono tutti elementi modificati e realizzati in fibra di carbonio a vista. Inoltre, la Edition 1 dovrebbe essere disponibile solo in colorazioni speciali per questo modello in tiratura limitata. Infine, l’esemplare di lancio monterà cerchi in lega esclusivi e freni in carbonio. Passando agli interni, quelli della Edition 1 avranno finiture dedicate, come l’“autografo” sul volante e accenti colorati nella strumentazione.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes-AMG GT: la versione 63 GT con tubi di scarico trapezoidaliPARENTE STRETTA DELLA SL La coupé AMG GT condivide la piattaforma con la nuova roadster SL. Il capo del design Mercedes, Gorden Wagener, ha dichiarato lo scorso anno ai media anglosassoni che Mercedes si stava preparando a differenziare i due modelli. Di fatto, ha sviluppato la SL per dare vita a una “scoperta” confortevole e lussuosa. La coupé GT, invece, sarà creata per clienti che cercano un comportamento di guida più sportivo. La coupé, probabilmente, peserà meno della nuova SL a causa dell'uso di un tetto fisso al posto della capote e di tutti i suoi meccanismi elettroidraulici. Non abbiamo ancora foto degli interni, ma è praticamente certo che la coupé sia una due posti “secchi” invece della soluzione 2+2 come la SL.

Nuova Mercedes-AMG GT: possibile debutto nella primavera 2023MOTORI V8 CONVENZIONALI, MA NON SOLO… Sotto il “chilometrico” cofano della coupé GT troveranno posto motori V8 biturbo da 4.0 litri. Nella SL, queste unità sono disponibili nelle versioni da 476 e 585 cavalli. Ma è altrettanto certo che la Mercedes sta sviluppando una versione ibrida plug-in della SL. A questo punto sembra impossibile che lo stesso motore non possa trovare spazio anche a bordo della coupé. La potenza di questa variante con batterie ricaricabili alla spina potrebbe raggiungere, se non superare, gli 800 CV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2022