Mercedes-AMG S 63 E Performance: stile da ammiraglia, cuore da F1

Elettrificazione per tagliare le emissioni. Oppure, elettrificazione per infrangere ogni record di potenza. I trucchi ibridi di ispirazione Mercedes F1 - vedi anche AMG C 63 S E Performance et similia - aiutano a fare di Mercedes-AMG S 63 E Performance - qualcuno aveva dubbi? - la Classe S più veloce di sempre.

HYPER LIMO Mentre il cuore termico di AMG C 63 S è stato di recente ridimensionato a un 2,0 litri 4 cilindri, la sorella maggiore AMG S 63 conserva cubatura e architettura V8 da 4,0 litri. Ai 612 cv e 900 Nm ''a benzina'' si sommano i 190 cv e 320 Nm del motore elettrico sull'asse posteriore. Morale: 802 cv di potenza di sistema, una valanga di 1.430 Nm di coppia e in più, grazie a una batteria da 13,1 kWh (superiori ai 6,1 kWh di C 63 S), il lusso di un'autonomia in modalità 100% elettrica pur sempre di 33 km. Ma al diavolo l'autonomia in EV: l'ibrido, su Classe S AMG, serve per proiettare una limousine da 2.520 kg di peso da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. La velocità massima è limitata a 250 km/h per impostazione predefinita, ma può essere aumentata a 290 km/h buttando soldi nell'elenco delle opzioni e specificando il pacchetto AMG Driver.

PLASTICA FACCIALE Sospensioni pneumatiche con barre antirollio elettromeccaniche, ammortizzatori adattivi, asse posteriore sterzante, freni in carboceramica e persino supporti motore attivi, invece, sono tutti di serie. Forza bruta e assetto racing, ma anche un volto che allo charme di Classe S associa il tipico caratteraccio AMG: debutta sull'ammiraglia la nuova griglia specifica del brand di Affalterbach con listelli verticali e maxi Stella centrale. Altre modifiche visive AMG includono il paraurti anteriore ''jet-wing design'' con le sue grandi prese d'aria laterali, terminali di scarico trapezoidali disposti su entrambi i lati del diffusore, cerchi in lega forgiati fino a 21 pollici di diametro e lo stemma ''S 63'' sul portellone bagagliaio.

INTERNI Anche l'abitacolo a quattro posti subisce un sottile restyling AMG. L'inclinazione ''luxury'' di S 63 esclude sedili in carbonio, ma accetta cuciture e loghi AMG, mentre anche il sistema di infotainment MBUX e il quadro strumenti digitale presentano nuove grafiche e nuove funzioni in chiave performance. Leggermente differente anche il volante AMG.

CORRERE COMODI Sotto il trattamento AMG e le elevatissime credenziali prestazionali, AMG S 63 E Performance resta comunque fedele alla mission Classe S di comoda berlinona, con tutti i comfort e le attrezzature per la sicurezza. Non mancano quindi il controllo attivo della distanza, l'assistenza alla sterzata (in autostrada, ma anche su percorsi di campagna senza segnaletica), inoltre un'assistenza alla sterzata evasiva per evitare i pedoni.

IL LANCIO In vendita dalla primavera 2023, di nuova Mercedes-AMG S 63 E Performance il prezzo è ancora sconosciuto. Oribiterà, come Mercedes-Maybach S 580, attorno all'iperuranio dei 200.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2022