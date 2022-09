Nuova Mercedes-AMG C 63 S, scopri in live streaming la super plug-in

Rimescolando gli ingredienti il sapore non cambia, anzi si fa ancora più speziato. Nuova Mercedes-AMG C 63 S sempre il capitano della squadra Classe C, ma ora la leadership la ottiene con un gioco di prestigio. Il motore a benzina si rimpicciolisce (ma anche, progredisce), spazio a un motorone elettrico. BMW M3 la attende al varco. Scopri Mercedes-AMG C 63 S E Performance oggi pomeriggio alle ore 16 in punto: sotto, la diretta video della cerimonia della world premiere.

VEDI ANCHE

BORDOCAMPO Sulla falsariga dalla più ''pacifica'' AMG C 43 (che a sua volta abbandona il V6), nuova Classe C top di gamma scarta una volta per tutte il 4,0 litri V8 biturbo (vedi nuova AMG SL 63) e adotta una configurazione ibrida plug-in dalla potenza combinata - si dice - di 670 CV (con 750 Nm di coppia), cioè un valore assai superiore rispetto ai 510 CV del suo predecessore non elettrificato. Forza bruta, ma non solo: nuova C 63 AMG S E Performance è anche meccanica, tecnologia e design sopraffini. Ci si vede dopo la diretta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/09/2022