Nuova Mercedes-AMG C 63, col plug-in hybrid cambia tutto. Video teaser

Dimezza cubatura e numero cilindri, attacca il sistema alla presa di corrente: il risultato dell'esperimento ti sorprenderà. Divertendosi a giocare al piccolo chimico, Mercedes-AMG fa in realtà le cose in grande: il pomeriggio di mercoledì 21 settembre conosceremo l'aspetto e tutte le specifiche tecnico-dinamiche di nuova AMG C 63 E Performance, nientemeno che la Classe C più veloce di sempre, quindi la meglio attrezzata di sempre a infastidire la leadership di BMW M3. L'attacco al potere avviene tuttavia con armi radicalmente diverse. Sotto, intanto, il video teaser che annuncia il reveal.



SUPER DOWNSIZING Come era ampiamente prevedibile, visti gli indizi seminati dalla più ''pacifica'' AMG C 43 (che a sua volta abbandona il V6), nuova Classe C top di gamma scarta una volta per tutte il 4,0 litri V8 biturbo (vedi nuova AMG SL 63) e adotta una configurazione ibrida plug-in dalla potenza combinata - si dice - di 670 CV (con 750 Nm di coppia), cioè un valore assai superiore rispetto ai 510 CV del suo predecessore non elettrificato. Cifre assolute a parte, a lasciare sbalorditi è la miscela degli ingredienti, che non sono gli stessi di nuova AMG G Plug-in: il record di potenza viene raggiunto tramite il 4 cilindri da 2,0 litri, rinforzato da tecnologia mild hybrid 48 Volt più turbo elettrico (470 CV), vedi nuova AMG SL 43, qui tuttavia coadiuvato da motore elettrico posteriore da altri 201 CV. Il sistema di trazione integrale 4Matic+ sarà sbilanciato al retrotreno e adatto alle derapate, assicurano da Affalterbach. Il cambio? Il sopraffino automatico 9G-Tronic a 9 rapporti, ovviamente. Approfondiremo l'argomento a breve.

L'ABITO FA IL MONACO Quanto al design, il mini video teaser mostra una AMG C 63 color argento da diverse angolazioni, rivelando dettagli tra cui le branchie laterali, l'illuminazione a LED, i cerchi in lega AMG e lo spoiler posteriore in fibra di carbonio. Rispetto alla sorellina AMG C 43, l'ammiraglia dovrebbe anche sfoggiare un paraurti anteriore più sportivo e tubi di scarico quadrupli a forma rettangolare anziché circolare. Sarà disponibile sia in carrozzeria berlina, sia in versione station wagon: già si profila, ed è la prima volta, il faccia a faccia con M3 Touring. Sarà anche scontro ideologico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/09/2022