Mercedes-AMG GT Coupe4: il video al volante della Stella più potente di sempre

Questa non è la solita plug-in hybrid: la sua batteria non è lì per farvi fare il casa-ufficio a motore spento, no, la Mercedes-AMG GT Coupe4 63s E Performance ha appena 12 chilometri di autonomia nella guida a emissioni zero. Qui l'elettrificazione serve ad aumentare a dismisura le prestazioni, con una potenza che arriva a 843 CV e una coppia di ben 1.470 Nm. C'è tanta macchina e tanta tecnologia per domare simili performance. Ma le emozioni si scatenano lo stesso e le ho catturate nel video della prova su strada. Clicca e guarda l'onboard durante il test drive.

VEDI ANCHE

SCHEDA TECNICA: MERCEDES-AMG GT COUPE4 E PERFORMANCE

Motore 3.982 cc, V8 biturbo, benzina, plug-in hybrid Potenza massima di sistema 843 CV Coppia massima di sistema 1.470 Nm Velocità 316 km/h 0-100 km/h 2,9 secondi Cambio Automatico multifrizione a 9 rapporti Trazione Integrale 4matic+ Dimensioni 5, 05 x 1,87 x 1,44 m Bagagliaio Da 455 a 1.324 litri Peso n.d. Prezzo Da 202.970 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2022