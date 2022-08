Da Mercedes AMG la sedia da ufficio per sentirsi un po' Lewis Hamilton

COMPLEMENTO D’ARREDO IN STILE RACING Avete presente le sedie usate dai team principal e dagli ingegneri delle squadre durante una gara di Formula Uno? Quelle che sembrano il sedile di una supercar ma con telaio e rotelle? Orami compaiono un po’ ovunque e non c’è casa costruttrice che non abbia il suo modello personalizzato. E anche Mercedes-AMG non poteva che lanciare un modello griffato, infatti ha presentato uno dei suoi prodotti più leggeri, ma più lenti di sempre. Si tratta di una sedia da ufficio e si basa sul sedile Performance AMG che si può montare su un qualsiasi modello stradale realizzato ad Affalterbach.

Sedia da ufficio Mercedes AMG: confortevole e lussuosa per gli amanti del motorsportSEMBRA DI SEDERSI IN MACCHINA Per esempio, la Mercedes-AMG ONE ha sedili su misura che sono fissati direttamente alla scocca; quindi, quello che vedete nelle immagini e nel video è più simile ai sedili che potreste trovare su una macchina come la A 45 S 4Matic. Si tratta di un modello rivestito con pelle artificiale ARTICO nera e microfibra DINAMICA (gli stessi materiali delle auto AMG) in contrasto con cuciture rosse e un tocco metallico argento o nero satinato.

REGOLAZIONI MULTIPLE PER IL MASSIMO COMFORT E proprio come i sedili che potete montare in un'auto, questi hanno regolazioni multiple. I braccioli sono registrabili in altezza e larghezza con un cuscinetto girevole. Come sulle auto stradali, il sedile è ben rinforzato e dispone anche di un appoggiagambe allungabile. Infine, anche la base della sedia è regolabile in altezza. Sembrano esserci anche i registri per lo schienale e l'angolo del sedile, ma nella scheda tecnica di AMG non sono menzionati; quindi, consideriamo quei componenti rotondi sul lato del sedile come semplici elementi di bellezza. Dopo una prima serie di 50 unità destinate a un selezionato gruppo di VIP, Mercedes metterà in vendita la sedia in seguito, ma al momento non ne è stato fissato il prezzo. E voi la mettereste in ufficio un oggetto come questo? Un complemento d’arredo per veri Formula One addicted.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/08/2022