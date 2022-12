Premium? Di più. "Luxury". Mercedes spiega la sua vision. Video intervista

Più su, sempre più su, fino all'Iperuranio delle quattro ruote. Se c'è un marchio auto dai grandi volumi che d'instinto associ al concetto di lusso, beh, tra i primi nomi che ti balzano alla mente, siamo certi, non manca Mercedes-Benz. Non sarà un caso, che l'indagine ''Best Global Brends'' assegni alla Stella a Tre Punte, anche nel 2022, il titolo di marchio auto di maggior valore al mondo e di unico marchio auto tra i primi 100 in assoluto. Mercedes fa rima con lusso, tuttavia d'ora in avanti quello stesso feeling di esclusività, comfort, performance elevate, infine anche sostenibilità, sposta in alto la propria asticella. E possedere una Mercedes, farà tutt'un altro effetto. Un addio ai segmenti più accessibili? Non è così, il messaggio è differente. Ce lo spiega, in modo semplice, Eugenio Blasetti, Responsabile Press Relations & External Affair Mercedes-Benz Italia. Clicca Play sulla foto di cover, guarda la video intervista e capirai che cosa intendono, a Stoccarda, con la formula ''Top-End Luxury''.

Eugenio Blasetti, Responsabile Press Relations & External Affair Mercedes-Benz Italia

BACK TO THE FUTURE In sostanza, per Mercedes è un ritorno al suo passato, a quando il brand era associato ad un prestigio ancora più elevato che non oggi. Nel tempo, infatti, pur conservando sia standard qualititativi superiori alla media, sia uno status di car maker di sangue blu, con prodotti come Classe A e Classe B la gamma è scesa ad incontrare fasce di mercato storicamente mai frequentate. Ora, la missione di Mercedes torna quella originale, ovvero realizzare sogni. Il lusso non più punta dell'offerta, bensì il cuore. Brand come Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes Classe G, spinti all'ennesima potenza. Le compatte? Non spariscono. Entry level del listino come Classe A e Classe B conserveranno il proprio ruolo, tuttavia indosseranno solo gli abiti migliori. Maggior valore, uguale anche maggiore spesa? Non se il prezzo lo si spalma su un programma reateale. La Mercedes-strategia è esclusiva senza risultare elitaria. Lussuosa, senza essere arrogante. Non più premium: nonplusultra.

Mercedes-Maybach: del lusso, la quintessenza

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/12/2022