Nuova Mercedes Classe E AMG: quando lusso e sport vanno a braccetto

LA CLASSE E METTE IN MOSTRA I MUSCOLI L’abbiamo vista qualche mese fa nei collaudi su strada e sappiamo che la prossima generazione di Mercedes Classe E potrebbe debuttare nel 2023 con una gamma di motori completamente elettrificati. Anche le varianti high performance della berlina di lusso, come la E53 AMG, monteranno unità ibride, quindi anche per loro è tempo di test dinamici come quello documentato da queste immagini che ritraggono proprio una Classe E53 AMG vicino al Nürburgring. Come con l'attuale generazione, la variante sportiva si differenzia dalle versioni standard per la griglia disegnata su misura, i freni più grandi e lo scarico sportivo - elementi che saranno senza dubbio replicati sulla più esclusiva e performante Mercedes AMG E63.

Nuova Mercedes E53 AMG: in arrivo la variante tutta muscoli della berlina di StoccardaBYE BYE V8, BENVENUTO 4 CILINDRI IBRIDO Voci di corridoio hanno accennato al fatto che il V8 biturbo da 4,0 litri piazzato sotto il cofano dell’attuale E63 non sarà più disponibile, il che significa che la E53 seguirà la medesima strada di “downsizing”. Come già accaduto per la nuova C 63 AMG plug-in hybrid, al posto del bombardone biturbo, ci sarà un quattro cilindri sovralimentato da 2,0 litri molto performante, nome in codice M139, sempre ricaricabile alla spina per una potenza totale che potrebbe arrivare a 600 CV (e chissà la E63 AMG a quale picco di potenza potrà aspirare...). Il motore sarà abbinato a un cambio automatico con convertitore di coppia a nove rapporti, che distribuirà la potenza a tutte e quattro le ruote. Per ora non abbiamo altre indicazioni tecniche dal team di ingegneri della Stella.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes E53 AMG: motore elettrificato e potenza di oltre 600 CVDESIGN EVOLUTO IN CHIAVE SPORTIVA Dal punto di vista stilistico, il nuovo modello adotta un look ispirato all'ultima Mercedes Classe S, con un frontale più affilato di oggi, che comprende fari a LED più sottili e una grande griglia cromata. Sebbene fortemente camuffata sul prototipo qui catturato, la parte posteriore sembra prendere molti dei tratti della Classe S e della nuova Classe C. La futura Classe E, naturalmente, arriverà anche in versione station wagon, ma per il modello “lungo” è troppo presto. Prima bisogna far cadere i veli dalla tre volumi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/09/2022