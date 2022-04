Nuova Mercedes Classe E: la prossima generazione prende forma, eccola in video

MERCEDES PREPARA LA CLASSE E DEL FUTURO L’ultima versione della Mercedes Classe E è appena stata rinnovata per il 2022 in modo da competere ad armi pari con la rivale di sempre, quella BMW Serie 5, aggiornata a sua volta pochi mesi fa. La Casa della Stella ha messo mano al design della sua berlina di lusso, ha ottimizzato la gamma di motori incrementando la disponibilità di versioni ibride e ha migliorato la tecnologia per connettività, comfort e sicurezza. Dopo questo perfezionamento complessivo, la Classe E è tra le berline premium di medio/grandi dimensioni più interessanti oggi in vendita. Ma quando lo slogan del costruttore tedesco è “The Best Or Nothing”, non c'è tempo per riposare sugli allori, ed ecco le prove che in quel di Stoccarda hanno pensato bene di pigiare sull’acceleratore alla voce sviluppo e non si sono tirati indietro quando è stato il momento di gettare nella mischia la nuova generazione di Classe E. Il video che vi mostriamo parla chiaro e ci esibisce un prototipo della futura berlina, pizzicato durante i collaudi sulle strade vicino al circuito del Nürburgring, in Germania.

Nuova Mercedes Classe E: il video mostra un prototipo durante i testLA BERLINA PRENDE FORMA Le immagini inedite lasciano piuttosto sorpresi poiché sembra prematuro vedere una nuovissima Classe E subito dopo il recente restyling, ma se ci pensiamo bene i cicli di sviluppo in campo automobilistico sono piuttosto lunghi, quindi il timing è quello corretto. Infatti, la Classe E di nuova generazione, probabilmente designata come W214, dovrebbe arrivare nel 2023 o nel 2024. Questo lascia molto tempo per ulteriori sviluppi del modello, anche se già adesso possiamo farci un’idea di quello che potrebbe essere il design pressoché definitivo. Mercedes ha già fatto debuttare la gemella 100% elettrica di Classe E, chiamata EQE, ma in base a quanto ci mostra il filmato, sembra che la Casa tedesca abbia tutte le intenzioni di proporre ancora un modello con motori convenzionali nella prossima generazione. Soluzione condivisibile, poiché la transizione verso l’elettrico non avverrà in tempi brevi e modelli con motori benzina o diesel avranno ragione di esistere anche in futuro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/04/2022