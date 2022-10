Mercedes Classe A 2023: la media tedesca si concede qualche "ritocchino" estetico

Per la 2 volumi di Stoccarda è tempo di facelift, la tedesca guadagna un look più sportiveggiante! Aumentata l'autonomia della PHEV

Mercedes-benz Classe A si rinnova con un facelift in punta di piedi che ne rafforza il look e la presenza scenica. Sulla versione 2023 il cofano della tedesca è stato inclinato in avanti, mentre il tipico ''shark nose'' è rimasto al suo posto, con la griglia del radiatore ridisegnata e arricchita con motivi a stella. Il dettaglio più distintivo sono però i fari LED piatti. Il carattere sportivo è sottolineato dal nuovo design dei cerchi che arrivano fino a 19 pollici (qui la prova di nuovo Mercedes Classe T). Il quadro si completa con il nuovo diffusore posteriore e le luci sul retro a LED di serie dalla forma affusolata.

CONFERMATO LO ''SHARK NOSE''

L’esclusività di Classe A 2023 si riflette anche nell'abitacolo. Il punto di forza resta il doppio schermo indipendente di serie (che integra l’ottimo sistema MBUX), con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit. Come opzione, Mercedes offre anche due display da 10,25 pollici con un look wide-screen. Il volante della versione 2023 è in pelle nappa di serie e si abbina a una console centrale ridisegnata e dalla forma più affusolata (qui l'approfondimento su Mercedes Classe B 2023). L’allestimento Progressive offre poi tre diversi colori per l’abitacolo: il nero, il beige e il nuovo Grigio Salvia.

Mercedes-Benz Classe A 2023: il frontale

MBUX SEMPRE AL TOP!

L'ultima generazione di MBUX è intuitiva da usare e in grado di apprendere. Il display del conducente e quello centrale creano un'esperienza immersiva e possono essere personalizzati a piacere con l'aiuto di stili di visualizzazione di nuova concezione. Disponibile inizialmente solo in Germania, la nuova guida turistica audio ''Tourguide'', che aggiunge un'interessante funzione alle precedenti informazioni di viaggio. Il sistema MBUX legge infatti i punti di interesse lungo il percorso e reagisce ai circa 3.400 cartelli turistici lungo le autostrade tedesche, fornendo ai passeggeri suggerimenti e indicaizoni aggiuntive.

Mercedes-Benz Classe A 2023: interni

ELETTRIFICAZIONE SPINTA

Sul fronte motori la nuova Classe A beneficia di importanti aggiornamenti. La gamma è stata interamente elettrificata e comprende ora unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie sia benzina, sia Diesel. I benzina mild-hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo da 48 volt che supporta il termico con 10 kW di potenza in più l'avvio, mentre la versione gasolio conta sul collaudato 2 litri con potenze che vanno da 116 a 190 CV. Per chi ama la sportività dura e pura ci sono poi le grintossisime versioni curate dalla divisione AMG, nello specifico: AMG A35 e A45S.

Mercedes-Benz Classe A 2023: dettaglio posteriore

PIÙ CHILOMETRI IN EV!

La versione plug-in, Classe A 250e, dispone ora di una batteria ad alta tensione potenziata, che aumenta l'autonomia elettrica complessiva. La potenza del motore elettrico è anch’essa incrementata di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 109 CV. Per quanto riguarda la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la può 250e ora può essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW come in precedenza. Disponibile anche il ''rifornimento'' in corrente continua fino a una potenza massima di 22 kW. Maggiori informazioni su prezzi di listino e allestimenti (7 in totale) verranno comunicate nelle prossime settimane.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/10/2022