Mercedes Classe B 2023: col facelift guadagna ancor più carattere!

La monovolume di Stoccarda si rinnova in contamporanea con la "sorellina" Classe A. Ecco come cambia

La Mercedes Classe B si aggiorna nel design e nei contenuti tecnologici, per affrontare il 2023 sottolineando la sua vocazione di auto compatta, dal look giovane, ma adatta anche a una famiglia. E lo fa per tenere le distanze da una new entry nello stesso segmento cioè la nuova BMW Serie 2 Active Tourer (qui la nostra prova), che ne diventa la principale antagonista.

LOOK AFFILATO

I designer Mercedes si sono concentrati sul frontale dell’auto dando una sistemata ai fari a LED, che sono più affilati, al paraurti e alla calandra, per dare una forma più sportiva (qui l'approfondimento su Classe A 2023). Ma anche la zona posteriore è stata modificata con proiettori a LED dalla forma inedita e piccoli spoiler su ciascun lato del lunotto. Per dare una maggiore impronta stilistica, sono stati sviluppati anche quattro nuovi design per le ruote, incluso un set opzionale di cerchi da 19”.

Mercedes-Benz Classe B: frontale

COME CAMBIA L’ABITACOLO?

A bordo di nuova Classe B ritroviamo un quadro strumenti digitale da 7” e un display del sistema infotainment da 10,25” di serie, anche se in optional il cockpit prevede due display da 10,25” per un’immagine widescreen di notevole impatto. L’abitacolo è stato rinnovato con un inedito volante a fondo piatto e la rimozione del controller per gestire il sistema infotelematico che era sulla console centrale. Anche il sistema MBUX è stato aggiornato e include un sensore di impronte digitali, un assistente vocale migliorato e la nuova guida turistica ''Tourguide'' (disponibile al lancio solo in Germania, ma in arrivo) che permette di riconoscere i segnali stradali turistici per dare informazioni aggiuntive ai passeggeri. Mercedes guarda anche all’eco-sostenibilità grazie a nuovi materiali utilizzati per i rivestimenti dell'abitacolo, compresi i sedili con sezioni centrali che utilizzano elementi riciclati al 100%. Sono stati inoltre apportati alcuni aggiornamenti di sicurezza, tra cui un pacchetto di assistenza alla guida più evoluto, che include un sistema migliorato di mantenimento della corsia, un controllo attivo dello sterzo e il dispositivo di gestione della manovra del rimorchio.

Mercedes-Benz Classe B: interni

TUTTI I MOTORI BENZINA SONO IBRIDI

In termini di propulsori, tutte le varianti a benzina della Mercedes Classe B ''new generation'' sono elettrificate, con un sistema mild-hybrid da 48 volt con un generatore di avviamento a cinghia, che garantisce più comfort in fase di avviamento rispetto ai sistemi convenzionali. Le varianti plug-in hybrid come la B 250 e, sono dotate di una batteria migliorata che, oltre allo standard di ricarica da 3,7 kW, può essere caricata con corrente alternata fino a 11 kW, invece di 7,4 kW come in passato. Questi modelli possono anche essere caricati fino a 22 kW tramite un caricatore CC, il che significa che la batteria può essere riempita di elettricità dal 10% all'80% in 25 minuti. Anche il motore elettrico è stato aggiornato per fornire 5 kW in più, per un totale di 80 kW (109 CV).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/10/2022