AMG, Maybach, Classe G: Mercedes e il "lusso" di avere tre super brand

Sempre più in alto, sempre più esclusivi. Praticamente, unici. Auto di lusso, sì, ma di quel lusso che risveglia sensazioni ineguagliabili, altrimenti non c'è gusto. Lusso, inoltre, ha più significati: è alte prestazioni, è comfort da nababbi, è infine il non plus ultra di design, di qualità e tecnologia. Tutti ingredienti che, in misura differente, si miscelano in tre marchi, ognuno con la propria identità: Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, infine - già - anche Mercedes Classe G. Se il segmento Top-End Luxury è sempre stato punta di diamante della gamma della Stella, d'ora in avanti il lusso sarà il cuore dell'offerta. La normalità, non l'eccezione. Una strategia che non è una scommessa: è invece frutto di precisi calcoli.

TARGET 2026 Dunque in futuro il business di Mercedes-Benz si concentrerà sempre più sulla parte più alta del mercato. Elevando il portafoglio prodotti e - contemporaneamente - accelerando il percorso verso la transizione al full electric. L'obiettivo è un aumento della quota vendite di veicoli Top-End del 60% entro il 2026, ambasciatori di questa ambiziosa strategia i tre brand gioiello di Stoccarda. Perché proprio AMG, Maybach e G-Klasse? Perché al mondo hanno mercato, eccome se ce l'hanno, ecco perché.

PIATTO RICCO Nel settore dei veicoli di fascia alta, negli anni a venire Mercedes prevede una crescita mai registrata prima d'ora. Quando a catalogo possiedi marchi così prestigiosi, è naturale spremere le loro potenzialità. Proprio in previsione di una sempre maggiore redditività derivante dal super lusso (in condizioni economiche favorevoli, la stima è di un margine operativo di circa il 14% entro la metà del decennio), la Stella riconfigurerà perciò il proprio portafoglio prodotti e destinerà oltre il 75% degli investimenti allo sviluppo dei segmenti cosiddetti Top-End e Core Luxury.





INVERSIONE DI TENDENZA “Se in passato il lusso era come la punta di un diamante, oggi - spiega Maurizio Zaccaria, Direttore Vendite Mercedes-Benz Italia - quel diamante si è rovesciato, allargandosi progressivamente verso l’alto e dando spazio, sia in termini di volumi che di dedication, a quel segmento che per un marchio come il nostro è quello con il maggior potenziale di crescita e, naturalmente, con la redditività più elevata''.

AMG: L'ADRENALINA I numeri di vendita degli ultimi anni confermano il trend. Nel 2021, Mercedes-AMG ha registrato in Italia 1.905 immatricolazioni, con una crescita del + 30% rispetto al 2019, l'anno pre-pandemia. La tendenza si conferma anche nei primi otto mesi del 2022: merito del ritorno di un'icona come nuova SL, ma anche della progressiva elettrificazione dei modelli, un percorso che con Mercedes-AMG GT 63 S E Performance e l'ancor più recente Mercedes-AMG C 63 E Performance è solo all'inizio.





MAYBACH: FASCINO Pur non essendo l’Italia uno dei mercati leader, anche Mercedes-Maybach sta raccogliendo numeri significativi. Merito di una mirata strategia di riposizionamento del brand che fonde elementi di heritage secolare con contaminazioni di mode contemporaneee. Ecco così nascere esplosive limited edition come i 150 esemplari di Mercedes-Maybach Classe S ripensati dall’artista Virgil Abloh, oppure come le 100 unità - delle quali solo una destinata al mercato italiano - di GLS Maybach ''Edition 100'', un regalo per il giubileo del marchio.





CLASSE G: IL DOMINIO Terzo ''eroe'' della missione Top-End Luxury Mercedes è infine Classe G, un modello divenuto con il tempo un vero e proprio brand nel brand e che nel 2021 è stato immatricolato in 412 unità (+28% sul 2019), di cui 141 firmate Mercedes-AMG. Il nome, un body che puoi individuare in una folla di migliaia di altre auto, inoltre la manifattura artigianale, la disponibilità erogata con il contagocce, il prezzo e canali di vendita che permettono di gestire il rapporto col cliente in maniera super personalizzata: anche Classe G incarna alla perfezione le caratteristiche essenziali di ogni auto di lusso. A tutto questo si aggiunge la componente esperienziale, che per la storica Gelandewagen trova la sua massima espressione nel Mercedes-Benz G-Class Experience Center di Graz. La strategia ultra-lusso di Mercedes procede spedita, il tempo stabilirà se la scelta ha pagato. Le premesse sono buone.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2022