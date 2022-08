Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, pura emozione. Il video della prova

''Un motore che non finisce più, a spingere un'auto che più bella non si può''. Questo, almeno, è ciò che scrivevo nel lontano 2000 dopo la prova di Mercedes-AMG SL 55, la prima roadster coupé costruita dopo l'acquisizione di AMG da parte della Stella. Ora mi trovo al volante di nuova Mercedes-AMG SL 63 4MATIC: ebbene, a oltre 20 anni di distanza, la penso ancora così. Esattamente così. Anzi, la penso...ancora di più di così. Clicca Play e scopri com'è fatta e soprattutto come va il V8 biturbo da 585 cv.

Nuova Mercedes-AMG SL, la roadster definitiva

È SL, BELLEZZA La guardi ed è emozione pura. Bassa, larga, cattivissima. Eppure, con quell'eleganza innata che ti permette di riconoscerla tra mille. I muscoli li mostra senza pudore, con quegli enormi cerchi da 21 pollici che i passaruota faticano a contenere. Poi, una volta a bordo, nuova SL ti accoglie con un abbraccio, quello dei suoi sedili e della sua plancia, avvolgente nel disegno. La guidi, e l'emozione si fa ancor più intensa. Un feeling che nemmeno i 315 km/h di velocità massima e un'accelerazione 0-100 km/h in 3,6 secondi riescono a descrivere pienamente. Tutte le sfumature sono invece racchiuse nel video. Buona visione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/08/2022