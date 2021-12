Project Maybach: l'ultima creazione dello stilista Virgil Abloh

Per rendere omaggio al celebre stilista scomparso di recente, Maybach svela una concept car elettrica pensata per il fuoristrada

Lo scorso anno Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz, sottoscrisse una collaborazione con il noto stilista e imprenditore statunitense Virgil Abloh per lo sviluppo di una Classe G ad alte prestazioni dal look del tutto originale. Abloh è scomparso all'età di 41 anni lo scorso 28 novembre, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Con il permesso della famiglia, Mercedes ha pubblicato le immagini dell’ultimo progetto dello stilista: Project Maybach. Si tratta di una concept car elettrica nata per ispirare la prossima generazione di automobilisti a mettere sempre in discussione lo status quo.

Project Maybach: laterale

ELETTRICA OFF-ROAD Project Maybach è un fuoristrada elettrico due porte a ruote alte. Nonostante accolga solo due passeggeri, l’auto misura più di 5 metri in lunghezza. Visivamente la Maybach è molto simile a una coupé e combina elementi di design ricercati, come la griglia cromata prominente a lamelle verticali e una tinta bicolore nero/ocra. A ciò si aggiungono soluzioni fuoristradistiche: ruote tassellate, parafanghi svasati, portapacchi, rollbar esterno e luci ausiliarie montate sul tetto. Su Project Maybach non mancano poi pannelli solari (installati sul lungo cofano), per aumentare l'autonomia complessiva dell'auto.

Project Maybach: in off-road

OMAGGIO Come prevedibile Project Maybach non entrerà mai in produzione. Attualmente, la divisione luxury di Mercedes-Benz non vende modelli a batteria. Una situazione destinata presto a cambiare con l’avvento di Mercedes-Maybach EQS (qui il nostro approfondimento video). Un SUV a zero emissioni presentato in anteprima a settembre durante il Salone di Monaco 2021. Invece di essere svelata in un evento stampa dedicato, Mercedes ha reso omaggio all'artista presentando Project Maybach al Rubell Museum in Florida.

Project Maybach: interni

TALENTO INNATO ''Mercedes-Benz è rimasta scioccata alla notizia della morte di Virgil Abloh'', ha dichiarato la Casa di Stoccarda in una nota. ''I nostri pensieri sono con la famiglia e con i collaboratori di Virgil. Svelando al pubblico la nostra ultima collaborazione, vogliamo celebrare rispettosamente il lavoro di un vero genio del design, capace di creare progetti sbalorditivi grazie alla sua fervida immaginazione. Una fonte di ispirazione per tutti coloro che conoscevano il talento di Virgil''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/12/2021