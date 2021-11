Sono passati solo due anni, che nel mondo del lusso sono un’eternità. Tocca quindi passare dal chirurgo estetico per togliere rughe e smagliature di troppo, specialmente sul viso. A questo giro tocca all’imponente regina dei maxi-SUV di lusso, Mercedes Maybach GLS (il marchio ha appena spento 100 candeline), arrivata sul mercato nel novembre del 2019, e che si prepara a un leggero restyling. Le novità estetiche riguarderanno ovviamente anche la sorella “povera” Mercedes GLS; in entrambi i casi, non sappiamo ancora quando verranno introdotte.

Mercedes-Maybach GLS: visuale laterale

SOLO UN PEZZO DI SCOTCH Come vedete dalle foto spia catturate dai nostri fotografi, i cambiamenti al frontale si limitano a quel piccolo, quasi invisibile pezzo di nastro che copre la scritta Maybach nella parte alta della griglia anteriore. La versione finale potrebbe includere anche qualche piccola differenza nella parte bassa del paraurti.

Mercedes-Maybach GLS: il facelift nel 2022

CAMBIA DI PIÙ DIETRO La carrozzeria è identica al modello precedente, e senza camuffature di sorta: unica differenza, l’assenza del badge Maybach sul montante C. il grosso delle novità è concentrato nei gruppi ottici posteriori, avvolti quasi per intero dal nastro adesivo. Anche in questo caso, le differenze sono minime, e serve una lente di ingrandimento per coglierle: la forma sembra grossomodo la stessa, ma nel blocco dei fanali sul portellone si intravede un elemento bianco assente nel modello attuale, forse anche per via delle differenze tra i modelli destinati al mercato europeo e statunitense.

Mercedes-Maybach GLS: particolare dei nuovi gruppi ottici

E DENTRO? Prevedibile l’arrivo della tecnologia introdotta sull’ultima Classe S, a cominciare dal MBUX Hyperscreen e relative funzioni connesse. Del resto, Maybach è il marchio top del gruppo Mercedes-Benz (anche dopo la recente ristrutturazione del marchio), e non può certo restare indietro.

Mercedes-Maybach GLS Edition 100, i sedili anteriori

UN SOLO, POTENTE MOTORE Al momento non ci aspettiamo grandi cambiamenti nella line-up dei propulsori: l’attuale Maybach GLS monta un V8 biturbo da 4 litri con 550 CV di potenza e 729 Nm di coppia, con la variante mild hybrid EQ Boost, che aggiunge un piccolo boost di potenza in grado di spingere questo enorme SUV da zero a cento in 4,8 secondi, e di fermare la lancetta del tachigrafo a 250 km/h (autolimitati).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/11/2021