Case automobilistiche

Cambio di nome per il costruttore tedesco Daimler AG, la società che possiede Mercedes-Benz: con una votazione pressoché unanime (99,89%), gli azionisti di Daimler AG hanno approvato il cambio di nome in Mercedes-Benz AG, che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 1 febbraio 2022. La cosa non avrà grandi ripercussioni sulla produzione delle automobili con la stella, ma aiuta a far maggior chiarezza sulle diverse anime della sua gamma.

Mercedes, addio Daimler: cambio di nome per la società che controlla il gruppo

STELLA A QUATTRO PUNTE Con la nuova denominazione verranno creati quattro nuovi marchi, a sottolineare le diverse vocazioni della casa:

Mercedes-Benz per le vetture, diciamo così, più tradizionali

per le vetture, diciamo così, più tradizionali Mercedes-AMG per la gamma ad alte prestazioni

per la gamma ad alte prestazioni Mercedes-Maybach per le vetture ultralusso (marchio che ha appena compiuto cent'anni)

per le vetture ultralusso (marchio che ha appena compiuto cent'anni) Mercedes-EQ per i modelli elettrici del gruppo

E I CAMION? Forse vi sarete accorti che mancano nell’elenco i veicoli commerciali e i camion, che da febbraio faranno parte del gruppo Daimler Truck Holding AG, che diventerà una società a se stante, svincolata da quella che produce automobili. Del resto, l’aveva già anticipato Ola Kallenius, il CEO dell’attuale Daimler AG, che “entrambe le società operano in settori che stanno affrontando grandi cambiamenti tecnologici e strutturali, e potranno operare al massimo dell’efficienza lavorando come entità separate, grazie a una forte liquidità e libere dai vincoli di una struttura così articolata”.

Mercedes verso l'elettrificazione: il SUV compatto 100% elettrico EQA

COSA SUCCEDERÀ Il futuro del gruppo Mercedes-Benz passerà sicuramente attraverso la transizione all’elettrico: la casa ha dichiarato, non più tardi di qualche mese fa, di voler diventare un produttore di sole auto elettriche entro il 2030. A partire dal 2025, ogni nuovo pianale che verrà presentato sarà solo per auto a zero emissioni. E del resto, la rivoluzione della gamma è già in pieno svolgimento: i due SUV EQA ed EQC, la berlina di lusso EQS (con la variante SUV), la sportiva AMG-EQS e la berlina aziendale EQE sono già realtà. Il settore dei camion, dal canto suo, sta lavorando intensamente a mezzi alimentati a batteria e a celle di combustibile a idrogeno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/10/2021