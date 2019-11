MAI DIRE MAYBACH Non è solo esibizione di potenza, l'esercizio in cui si è cimentata Daimler, e che giovedì 21 novembre, giorno di apertura del Salone di Guangzhou, si mostrerà dal vivo per la prima volta senza veli. Mercedes-Maybach GLS entra in produzione anche perché c'è domanda di prodotti di quel genere, ovvero sia di Suv di lusso come Rolls Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Range Rover SV Autobiography, sia di auto sul cui muso sia stampato un nome come Maybach che evidentemente ha ancora presa. Auto che non siano necessariamente maxi Suv, vedi il successo di Mercedes Classe S Maybach, un must per i ricchi cinesi, russi, mediorientali.

SALOTTO BUONO Le foto spia raccolte nei paraggi di Stoccarda poco ancora svelano di nuova GLS in edizione non-plus-ultra. Questo benché il muletto delle immagini sia quasi spoglio di camuffature: incerottati sono sono i badge sul cofano e sul portellone posteriore, mentre di diverso da GLS standard sembra essere soltanto la calandra a listelli verticali. D'altra parte, il plusvalore del futuro top di gamma a ruote alte della Stella si misura in termini di dotazioni interne. Maggiore spazio per i passeggeri di seconda fila (il volante sarà affidato nel 99% dei casi al proprio autista personale), possibilità di reclinare gli schienali inclusa.

ANCHE PLUG-IN HYBRID Due le motorizzazioni in predicato di essere posate sotto il cofano di Maybach GLS, ovvero il 4 litri V8 biturbo benzina da 469 cv che già muove anche Classe S Maybach 560, inoltre una soluzione plug-in hybrid che consista di un V6 3 litri da 362 cv come componente a combustione interna, più un motore elettrico da 121 cv. L'autonomia a zero emissioni dovrebbe raggiungere i 40 km. Prezzi? Dai 150.000 euro "in su", questa almeno la soglia sotto la quale i Suv di sangue blu non scendono nemmeno sotto tortura. Il più nobile dei Suv Mercedes avrà infine ovviamente anche la trazione integrale 4MATIC, ma il fuoristrada non sarà il suo forte. Meglio sfilare tra i quartieri chic delle metropoli dell'Asia.