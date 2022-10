Mercedes, il 2022 è speciale: 70 anni di SL e tanti altri anniversari

Compiono gli anni tutte insieme: nonna, zia, nipote, cuginetta. Che fare, per accontentarle una per una? Urge organizzare festa collettiva in un locale adatto. E un'idea ci sarebbe... Ad Auto e Moto d’Epoca, di scena a Fiere di Padova fino a domenica 23 ottobre, Mercedes-Benz Italia - insieme al Mercedes-Benz Registro Italia - festeggia (soprattutto) 70 anni di Mercedes SL. Nell’area espositiva della Stella è possibile ammirare alcune delle pietre miliari che ripercorrono la storia della sportiva simbolo della Stella a Tre Punte, dalla 300 SL ''Ali di Gabbiano'' del 1954 alla 250 SL (W113) del 1967, la leggendaria ''Pagoda'', protagonista del jet-set internazionale tra il 1963 e il 1971. Per arrivare all’intramontabile 500 SL (R107), la SL più longeva (1971-1989) e - ovviamente - a nuova Mercedes-AMG SL, il balzo nel futuro. ''SL party'', ma non solo: Auto e Moto d’Epoca 2022 offre l’occasione per ricordare anche altri importanti anniversari. Sono veramente tanti, e non coinvolgono solo modelli auto...

Mercedes SL (1954-2022), foto di famiglia

12 marzo 1952: sull'autostrada A 81, nei pressi di Stoccarda, Mercedes presenta un’affascinante auto sportiva da competizione: la 300 SL. La corrispondente versione di serie è frutto di una brillante intuizione di Maximilian E. Hoffman, importatore del marchio Mercedes sulla costa orientale degli Stati Uniti, che insiste per declinare il fascino e il lusso sportivo della SL da gara in una compact roadster. Si posa così la prima pietra di una tradizione di auto sportive che ha inizio nel 1954 e che, con nuova Mercedes-AMG SL, ha già un piede nel futuro.

Mercedes-Benz Typ 300 SL (W 194)

Nel settembre del 1972, Mercedes-Benz presenta al pubblico una generazione di veicoli di classe lusso completamente nuova. Per la prima volta con la denominazione ufficiale ''Classe S'', la serie di modelli 116 si inserisce perfettamente nella lunga tradizione della Stella nelle berline di lusso della Oberklasse. Il modello più rappresentativo è di certo la 450 SEL 6.9, soprannominata “La regina delle autostrade”.

50 anni di Mercedes Classe S

L'8 dicembre 1982 vengono presentate per la prima volta al pubblico e alla stampa specializzata le berline compatte Mercedes-Benz 190 e 190 E. La ''Baby Benz'', come fu subito affettuosamente chiamata la W201, completò con successo la gamma di autovetture verso il basso, dando così vita all'odierno segmento della Classe C. La sportiva 190 E 2.3-16 con testata a 16 valvole Cosworth è stata precursore delle versioni AMG ed anche la più desiderata tra le W201.

Mercedes 190, 40 anni di ''Baby Benz''

Il 9 giugno del 1992 debutta 300 CE-24 Cabriolet, il modello che segna il ritorno di Mercedes alle grandi cabriolet a 4 porte e 4 posti. Con una innovativa capote elettroidraulica e, soprattutto, un rivoluzionario sistema di sicurezza con poggiatesta posteriori estraibili a carica pirotecnica con funzione di roll-bar. In Italia la più diffusa è la due litri benzina, prodotta solo per il nostro mercato per motivi fiscali. Anche se le più ricercate in assoluto sono le sei cilindri 24 valvole, specie nelle - allora rarissime - versioni AMG.

30 anni di Mercedes 300 CE-24 Cabriolet

Un servizio che oggi fa parte dell'equipaggiamento standard di gran parte delle auto sul mercato, Mercedes-Benz se lo procurava già nel lontano 1997: con TELE AID si intendeva un sistema intelligente di chiamata d'emergenza per autovetture, sviluppato in collaborazione con debis Telematic Services, in grado di inviare automaticamente una chiamata d'emergenza dopo un incidente. Rappresenta il precursore degli attuali sistemi di e-Call e testimonia la grande importanza che da sempre il brand di Stoccarda riserva alla sicurezza degli utenti.

TELEAID, 25 anni di soccorso stradale Mercedes

Siamo a marzo 1997, il reveal della prima generazione di Mercedes Classe A al Salone di Ginevra è la pietra miliare di una autentica rivoluzione, dalla quale nascerà l'ennesima storia di successo. Giunta alla sua quarta generazione, la monovolume/compatta della Stella si è affermata nel tempo come una bestseller, conquistando dapprima le donne, successivamente un pubblico sempre più giovane e senza distinzione di sesso: rispetto agli esordi, oggi l’età media dei suoi proprietari è inferiore di 13 anni. Prima Classe A la password di un nuovo universo: da allora, e con l'introduzione di numerose varianti sulla stessa piattaforma tecnica, l'antitesi tra brand Mercedes e vetture di piccole dimensioni si trasforma a poco a poco in un binomio naturale.

Un quarto di secolo di Mercedes Classe A

Il 1997 segna anche il debutto di ''MOBILO'', un innovativo programma di garanzia che comprende il servizio di soccorso stradale gratuito con reperibilità h24, assicurando la mobilità anche in caso di riparazione coprendo, inoltre, i costi per l'acquisto dei ricambi ed eventuali spese di alloggio e viaggio, in treno o in aereo. Disponibile di serie per ogni vettura Mercedes e dal rinnovo gratuito dopo ogni servizio assistenza, per una durata massima di 30 anni, per tutti quei Clienti che si affidano esclusivamente alla rete autorizzata della Stella, MOBILO rappresenta ancora oggi un forte elemento di fedeltà.

25 anni di MOBILO

Conclude in bellezza la carrellata un importante anniversario tecnologico. Sempre nel 1997 debutta sul mercato C 220 CDI, con motore Diesel a iniezione diretta Common-rail. Il 2,1 litri di C 220 CDI eroga 125 CV e consuma in media solo 6,1 l/100 km. Il quattro cilindri OM 611 è il

primo ambasciatore di una famiglia di motori che esprime i suoi progressi ancora oggi. Dai 38 CV di 170 d (1950) ai 183 CV di C 200 d mild hybrid (2022): in 72 anni la potenza si è quasi quintuplicata, mentre il consumo si è dimezzato. Circoscrivendo il confronto a due generazioni Common Rail: tra una W202 del 1997 e una W206 del 2022, la potenza passa da 125 CV a 217 CV, con i consumi che da 6,2 /100 km scendono a 4 l/100 km. Un peccato che Mercedes, come la gran parte delle Case auto, la pista Diesel Common Rail presto la debba abbandonare.

25 anni di Diesel Common-rail Mercedes

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2022