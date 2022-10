Nuova Mercedes Classe E SW: la famigliare di Stoccarda non cede il passo ai SUV

LA CLASSE E PER FAMIGLIE SI PREPARA È passato quasi un anno da quando abbiamo visto per la prima volta i prototipi della Mercedes Classe E di nuova generazione. E anche se da allora l’abbiamo beccata in altri momenti, questa è una delle rare occasioni in cui riusciamo a posare gli occhi sulla nuova Classe E station wagon. Il modello inedito debutterà nel 2023 e, dato che crossover e SUV continuano a guadagnare posizioni nel gradimento del pubblico, il fatto che la Classe E SW futura sia in circolazione rappresenta una vera e propria conquista. Un muletto dell’auto è stato pizzicato durante i test in Germania e, mentre si nasconde ancora sotto una pesante livrea mimetica, possiamo osservare alcuni tratti che distingueranno il modello di produzione dalla berlina.

Nuova Mercedes Classe E SW: i prototipi su strada continuano i collaudiPOTREBBE AVERE UN DESIGN ESCLUSIVO Lo stile della Classe E “lunga” è stato oggetto di dibattito nel corso dei decenni, poiché queste macchine sono apparse come un semplice arrangiamento delle loro controparti a tre volumi. Oggi, invece, potrebbero esserci delle soluzioni stilistiche esclusive come il taglio e l’angolo del lunotto oltre ad altri elementi nella zona anteriore, ma che bisognerà valutare quando la macchina svestirà le pellicole che nascondono le sue forme. Detto del design, che è ancora catalogato come Top Secret, le dotazioni interne della Classe E, nome in codice S 124, cambieranno sensibilmente in funzione di come si configura l’auto. Quindi, mentre il display da 11,9” della Classe C sarà di serie, si potrà avere in optional il display OLED da 12,9” della Classe S con feedback tattile.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes Classe E SW: motori ibridi e ci sarà anche la variante sportiva AMGENERGIA ELETTRICA AVANTI TUTTA L'elettrificazione della gamma, che Mercedes sta introducendo, significa che anche la famiglia della prossima Classe E includerà nuovamente la variante a batterie EQE, che sarà costruita su una piattaforma esclusiva, con la Classe E standard che continuerà a utilizzare l’architettura MRA2. Tuttavia, mentre i sistemi mild-hybrid a 48 volt sono standard su tutta la gamma, ci saranno più versioni mild-hybrid e plug-in hybrid: in pratica, tutto ciò che supera i 300 cavalli comporterà un'assistenza elettrica più importante. Per quanto riguarda la variante “palestrata” E 63 AMG, la recente introduzione della C 63 S E Performance, con la sua configurazione plug-in hybrid turbo da 680 CV e 1.020 Nm, significa che potremmo vedere tale motorizzazione sostituire il V8 biturbo del modello più potente oggi a listino. Tuttavia, nulla è ufficiale a questo punto e poiché Affalterbach vuole mantenere la sua tradizione V8 per modelli come il fuoristrada G63 e l'imminente GT di seconda generazione, la Classe E potrebbe anch’essa restare fedele a tale configurazione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/10/2022