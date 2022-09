Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, all’asta la one-off firmata da Roger Federer

Venti volte vincitore del grande slam, Roger Federer ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo la Laver Cup che si gioca questo fine settimana. Già testimonial di Mercedes da quasi quindici anni, l’atleta svizzero ha rinnovato la collaborazione con la casa tedesca dando il via a una nuova iniziativa, chiamata “Neon Legacy”.

Neon Legacy, la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance all'asta

COME SUL CAMPO Si comincia con una splendida Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, per l’appunto di color giallo neon, che verrà messa all’asta prima della fine dell’anno: il ricavato verrà devoluto a un progetto di beneficenza legato al mondo del tennis. Con i suoi 843 CV e 1.400 Nm di coppia massima, la AMG GT 63 S E Performance è già una belva non indifferente, capace di schizzare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 316 km/h. Il giallo neon della carrozzeria non fa che aggiungere carattere e personalità. La GT 63 S E affianca la più “piccola” AMG C63 S E Performance presentata qualche giorno fa.

Neon Legacy, Roger Federer testimonial di Mercedes con la berlina elettrica EQS

LAVER CUP Giunto alla sua quinta edizione, il torneo Laver Cup vede ancora una volta Mercedes-Benz sponsor della manifestazione, con la fornitura di veicoli (tra cui le berline elettriche EQS) a giocatori, funzionari e ospiti selezionati. A questo giro, Federer giocherà in doppio con alcuni dei suoi rivali storici, tra cui Novak Djokovic e Rafael Nadal.

LE DICHIARAZIONI ''Roger ha ispirato intere generazioni con il suo stile e la sua sportività”, ha dichiarato Britta Seeger di Mercedes. “Ricorderemo sempre una frase da lui pronunciata durante una visita nei nostri uffici di Stoccarda lo scorso anno: ‘Il breve termine è ciò che mi motiva, ma il lungo termine è ciò che mi ispira’. Tutti noi auguriamo a Roger Federer il meglio per il futuro, e non vediamo l’ora di collaborare ancora con lui per le prossime iniziative (non ancora annunciate, ndr) di Neon Legacy”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/09/2022