Mercedes-Benz eActros LongHaul: l'anti Tesla Semi è già sulla rampa di lancio!

Daimler Truck si presenta all’IAA Transportation 2022 di Hannover con un’ampia gamma di veicoli per il trasporto pesante completamente elettrici (qui le ultime su Tesla Semi). Vero protagonista della fiera è però il nuovo Mercedes-Benz eActros LongHaul: un autocarro a lungo raggio alimentato a batteria. Quello presentato IAA 2022 è solo un prototipo da esposizione, la cui produzione in serie dovrebbe iniziare intorno al 2024. Stando alle prime indiscrezioni, la versione definitiva garantirà un’autonomia di circa 500 chilometri, con tanto di sistema di ricarica ad altissima potenza.

Mercedes-Benz LongHaul: il frontale

BATTERIA RECORD Con il suo frontale possente e la striscia luminosa a LED su tutto il frontale, eActros LongHaul offre un’anteprima del nuovo linguaggio stilistico scelto da Daimler Truck per i suoi nuovi veicoli (qui le novità Maxus a IAA 2022). Grazie ai suoi tre pacchi batteria da oltre 600 kWh e ai due motori elettrici, eActros LongHaul sviluppa una potenza media 544 CV, con picchi che raggiungono 815 CV. Gli ingegneri di Daimler Truck hanno concepito l’eActros LongHaul rispettando gli stessi requisiti di durata e resistenza che si applicano a un Actros con motore termico convenzionale. Ciò significa che l’autocarro è studiato per percorrere qualcosa come 1,2 milioni di chilometri in dieci anni d’utilizzo.

Mercedes-Benz LongHaul in carica

RICARICA SUPERFAST Mercedes-Benz eActros LongHaul utilizza batterie con tecnologia al litio ferro fosfato (LFP). Queste sono caratterizzate da una lunga durata e da una maggiore energia utilizzabile. L’autocarro accetta una potenza di ricarica massima di 1 MW. In questo modo si passa dal 20 all’80% in meno di 30 minuti. I primi prototipi di Mercedes-Benz eActros LongHaul sono già stati sottoposti a una fase di test intensivi ed entro la fine dell’anno l’autocarro full-electric verrà testato su strade pubbliche. L’anno prossimo, i prototipi preserie verranno consegnati ai clienti per la fase di sperimentazione operativa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/09/2022