Nuove Mercedes Classe A e Classe B: più care, ma più ricche

Alzano il tiro, le ''baby'' Mercedes. In cambio, tuttavia, restituiscono un prodotto di maggiore pregio. Sia sotto il profilo estetico, sia soprattutto tecnologico. Sottoposte entrambe a restyling, sia Mercedes Classe A MY23 (hatchback e sedan), sia Mercedes Classe B MY23, sono ora in vendita in sostituzione dei modelli precedenti. Non passa inosservata una soglia di accesso più elevata. Ma una spiegazione c'è.

Nuova Mercedes Classe A parte ora da 35.120 euro, e non - come prima - da 28.440 euro. Il gap si deve sia alla scomparsa (solo momentanea?) della precedente entry level A 160 col 1.3 a benzina da 109 cv, sia all'aggiunta dell'ingrediente del mild hybrid 48 volt e del cambio automatico su tutte le motorizzazioni benzina, AMG top di gamma esclusa. Versione di accesso ora quindi impersonata da A 180 Automatic (motore 1.3 litri da 136 cv + 14 cv ''elettrici''), seguita dalla più potente A 200 Automatic (163 cv + 14 cv) a 42.000 euro, da A 250 Automatic 4Matic (2 litri da 224 cv + 14 cv) a 48.050 euro e dalle sportive AMG A 35 4Matic (306 cv + 14 cv) a 54.400 euro e AMG A 45S 4Matic+ (421 cv) a 68.180 euro. Sponda diesel, ecco A 180 d Automatic (2 litri da 116 cv) a 36.520 euro, inoltre A 200 d Automatic (150 cv) a 39.000 euro, infine A 220 d Automatic (190 cv) a 42.440 euro. Nel 2023 si aggiungerà la variante ibrida plug-in A 250 e.

CLASSE A BERLINA Per nuova Mercedes Classe A Sedan, stesso schema motorizzazioni, fatto salvo per AMG A 45S 4Matic+. Rispetto alla compatta a 5 porte, un sovrapprezzo di 850 euro.

Il configuratore di nuova Mercedes Classe B rispecchia in larga parte la sorella Classe A, con qualche voce in meno e con una soglia di attacco ben superiore ai precedenti 26.650 euro. Lato benzina mild hybrid, l'offerta comprende B 180 Automatic (36.950 euro) e B 200 Automatic (40. 870 euro), con B 250 Automatic (42.070 euro) ancora sprovvista di elettrificazione soft. Gamma diesel? B 180 d Automatic (37.560 euro), B 200 d Automatic (40.000 euro) e B 220 d Automatic (43.400 euro). Idem come sopra: nel 2023 arriva l'ibrida plug-in (B 250 e).

Sia Classe A sia Classe B si possono scegliere in sette allestimenti differenti: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line, Premium Plus AMG Line. Di serie sull'entry level: assetto ribassato di 15 mm abbinato a sospensioni dalla taratura più sportiva, cerchi di lega da 16 pollici verniciati in nero lucido, display centrale dell’infotainment da 10,25’’, retrocamera, sedili anteriori Comfort, volante sportivo foderato di pelle, rivestimenti di tessuto misto Artico e Bertix nero, infine i servizi da remoto Mercedes Me.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/10/2022