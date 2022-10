Mercedes-AMG C 63 S E Performance, il bombardone in edizione Formula 1

La Classe C più potente di sempre, in edizione berlina oppure station wagon, a seconda delle necessità e dei gusti personali. Presentata qualche settimana fa in anteprima mondiale (qui potete rivedervi lo streaming dell’evento), è già diventata oggetto di culto per appassionati e collezionisti: dopo la prima one-off color giallo pallina da tennis firmata da Federer, è la volta della F1 Edition, serie limitata che verrà prodotta per un solo anno dall’inizio della commercializzazione della versione normale (si fa per dire).

AMG C 63 S E Performance F1 Edition: vista frontale

CHE NUMERI! Il powertrain ibrido plug-in sotto il cofano rimane lo stesso, così come gli impressionanti numeri: un quattro cilindri turbo da due litri da 476 CV e 545 Nm di coppia sull’asse anteriore, abbinato a un motore elettrico da 204 CV al posteriore, che danno vita al sistema di trazione integrale 4Matic+ Performance AMG. Il motore elettrico è alimentato da una batteria di 6,1 kWh con una potenza di picco di 150 kW, pensata per le prestazioni più che per l’autonomia in modalità elettrica (che infatti supera di poco i 10 km). Ma sono altre le cifre di rilievo: 680 CV di potenza combinata, e l’impressionante coppia massima di 1.020 Nm erogati, che permettono alla berlina tedesca di scattare da ferma fino a 100 km/h in soli 3,4 secondi, valore uguagliato anche dalla station wagon. La velocità è limitata elettronicamente a 280 km/h.

AMG C 63 S E Performance F1 Edition: gli scarichi

EDIZIONE SPECIALE La AMG C 63 S E Performance F1 Edition si presenta di un esclusivo colore grigio opaco, con una decorazione sulle fiancate che riporta il logo AMG su gradiente che da grigio passa a nero. Una sottile linea rossa circonda l’intero corpo vettura nella parte bassa; a questa si accompagnano i cerchi AMG da 20” a dieci razze in color nero opaco e contorno rosso, che riprendono lo schema già visto sulla Safety Car Mercedes impegnata in Formula 1.

AMG C 63 S E Performance F1 Edition: vista di 3/4 posteriore

VEDI ANCHE

PACCHETTO AERODINAMICO L’elemento più interessante è però il AMG Aerodynamics Package, sviluppato nel tunnel del vento, che migliora la stabilità alle alte velocità e contribuisce, manco a dirlo, a rendere il look dell’auto ancor più aggressivo. Il pacchetto comprende - tra le tante cose - uno splitter anteriore più largo, lo spoiler in fibra di carbonio sul baule, diffusore e prese d’aria specifiche per il paraurti posteriore.

AMG C 63 S E Performance F1 Edition: particolare dell'anteriore

L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE La F1 Edition prevede di serie i pacchetti AMG Night Package I e AMG Night Package II, con tanti dettagli in color nero lucido: splitter e deflettori aerodinamici anteriori, calotte degli specchietti e cornice dei finestrini. In nero cromato invece i listelli della griglia anteriore, gli scarichi e i badge identificativi del modello. All’interno domina il contrasto tra rosso e nero: i sedili AMG Performance hanno un rivestimento in pelle Nappa nera con inserti e cuciture rosse e il logo AMG goffrato nei poggiatesta. Rosse le cinture di sicurezza, numerosi gli elementi in fibra di carbonio che rivestono plancia e portiere. Esclusivi per questa versione i tappetini AMG con il logo F1.

AMG C 63 S E Performance F1 Edition: gli interni sportivi

ANCHE PROTETTA Un’auto del genere non costa poco, e per questo Mercedes fornisce a ogni cliente una cover da interno (non credo esistano sciagurati che pensano di parcheggiare un gioiello del genere all’aperto) con tessuto traspirante antigraffio all’esterno, e flanella antistatica all’interno, così da evitare il più possibile l’accumulo di polvere e il rischio di graffi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/10/2022