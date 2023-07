Nuovi Mercedes Vito e Classe V: lavoro o tempo libero, purché di lusso

Più tecnologia e design, più sicurezza e comfort, più funzioni, insomma il lusso declinato in ottica monovolume/Van. Dopotutto, non è attorno al concetto di lusso che orbita la nuova strategia del brand? In vista del 2024, aggiornamenti tanto per Mercedes Classe V (pure in versione elettrica EQV e in formato camper Marco Polo), quanto per il commerciale Vito (pure in edizione elettrica eVito e passeggeri Vito Tourer). Scendiamo un po' più in dettaglio?

Nuova Mercedes Classe V (2024)

MERCEDES CLASSE V 2024

Mercedes sta spostando l'intera gamma di propri modelli verso l'alto e Classe V / EQV rientrano nei piani a pieno titolo. Come trasporto luxury e navette VIP, già Classe V svolgeva un ottimo lavoro. Mercedes, tuttavia, ha pensato di elevare ancora l'asticella a beneficio sia del driver, sia dei passeggeri.

ESTERNI Visivamente, le nuove line-up di Classe V ed EQV ottengono una griglia più grande nella parte anteriore, ma nel complesso il corpo monovolume rimane invariato.

Mercedes EQV, la nuova griglia

TECNOLOGIA Salgono innanzitutto a bordo due display da 12,3 pollici e l'infotainment MBUX di ultima generazione. Il kit di sicurezza è stato aggiornato, col pacchetto standard che include Attention Assist, fari abbaglianti automatici, tergicristalli con sensore pioggia, cruise control adattivo con gestione attiva della distanza, assistenza alla frenata attiva con funzione di traffico trasversale, rilevamento angolo cieco, mantenimento attivo della corsia, rilevamento del limite di velocità e assistenza al parcheggio.

Il nuovo sistema di infotainment MBUX

ACCESSORI Ogni versione è dotate di volante in pelle, clima posteriore, sedili comfort e integrazione smartphone. Dall'allestimento Avantgarde in su, anche ricarica wireless del telefono, navigatore con info sul traffico in tempo reale e fari a LED Multibeam. Il modello Exclusive aggiunge infine sospensioni sportive, sedile del conducente con memoria, vetri oscurati e porte laterali scorrevoli ad azionamento elettrico.

CLASSE V MARCO POLO Oltre agli aggiornamenti per i modelli monovolume, anche Classe V ''camper'' beneficia delle stesse revisioni. In aggiunta, Mercedes offrirà quella che chiama Mercedes-Benz Advanced Control Interface (MBAC) e che consente ai proprietari di controllare funzioni assortite tramite il touchscreen o un'app per smartphone dedicata. Quando l'auto è parcheggiata, è possibile ad esempio regolare l'illuminazione, l'audio, il frigorifero e le sospensioni pneumatiche, mentre il sistema monitora anche funzioni come la batteria secondaria a 12 volt, i livelli di acqua dolce e di scarico nei serbatoi. L'MBAC può essere utilizzato anche per alzare e abbassare il tetto dell'abbaino.

Classe V ''Marco Polo''

IL LANCIO I nuovi modelli Classe V, EQV e Marco Polo arriveranno negli showroom nel 2024, presto si conosceranno maggiori dettagli commerciali.

MERCEDES VITO 2024

La Stella punta a rendere più esclusivi che mai anche i suoi veicoli commerciali, ecco allora che l'immagine di Vito cresce e si rafforza sempre più come l'immagine di un premium van.

Nuovi Mercedes Vito ed eVito

FACELIFT Invariata la gamma di propulsori diesel ed elettrici (eVito). Quanto al design, ecco una nuova griglia allargata e i fari LED Multibeam con funzione abbagliante adattiva, disponibili però solo su allestimenti selezionati.

HI-TECH VAN All'interno, il Vito beneficia di un nuovo touchscreen da 10,25 pollici, oltre a un quadro strumenti a colori da 5,5 pollici. Il nuovo infotainment incorporerà per la prima volta il sistema MBUX, offrendo agli utenti Vito le stesse funzionalità che si trovano nelle autovetture Mercedes.

Il nuovo posto guida

ADAS Le nuove caratteristiche di sicurezza includono luci e tergicristalli automatici, assistenza alla velocità intelligente, assistenza alla frenata con avviso di traffico trasversale, avviso di angolo cieco, assistente di corsia attivo, rilevamento del limite di velocità e telecamera per la retromarcia. Un pacchetto opzionale di assistenza alla guida aggiunge cruise control adattivo, telecamere a 360 gradi e assistenza attiva al limite di velocità, mentre il pacchetto parking include assistenza al parcheggio, sistema di telecamere a 360 gradi, assistenza al rimorchio e avviso pedoni.

IL LANCIO Nuovi Mercedes Vito ed eVito in vendita dal 2024, a presto per maggiori informazioni per il mercato italiano.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/07/2023